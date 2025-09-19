Torna titolare a Udine, gli fa spazio un protagonista: mossa a sorpresa di Allegri

Allegri ha deciso di schierarlo di nuovo titolare domani contro l’Udinese dopo due panchine di fila. Esclusione a sorpresa per fargli spazio

La trasferta contro l’Udinese è da sempre una partita molto insidiosa, soprattutto contro una squadra ben organizzata come quella di Runjaic. Che, in questo inizio di stagione, è riuscita addirittura a battere l’Inter a San Siro con una prestazione di altissimo livello dal punto di vista difensivo e non solo. Non a caso, l’ottimo Kristensen ha colpito l’attenzione di Igli Tare e di Massimiliano Allegri, che domani lo vedranno da ancor più vicino, in vista di un possibile investimento in difesa già nel mercato di gennaio. Il Milan dovrà fare a meno di due giocatori importanti come Rafael Leao e Mike Maignan, entrambi out per infortunio. Ci sarà invece Pavlovic, a meno di colpi di scena: si è allenato col gruppo ieri ed è a disposizione, ma Allegri potrebbe comunque dare spazio a De Winter al suo posto per evitare problemi. Un’altra interessante sorpresa potrebbe essere in attacco: Allegri è pronto a schierare finalmente dal primo minuto Christian Pulisic, out contro Lecce e Bologna dai titolari.

Udinese-Milan, la formazione rossonera: torna titolare

L’americano aveva giocato dall’inizio contro il Bari e poi contro la Cremonese, poi un piccolo problema alla caviglia lo aveva tenuto fuori al Via del Mare (ma è entrato nella ripresa e ha pure segnato un gol). Anche col Bologna Allegri ha preferito tenerlo in panchina: era appena rientrato da lunghissimi viaggi per la Nazionale e aveva giocato tantissimo. Anche in quel caso, è entrato nella ripresa e ha avuto un ottimo impatto.

Non a caso, qualcuno ha ipotizzato anche un ruolo da super sub per lui, ma è un giocatore troppo importante per restare fuori dai titolari. E infatti domani a Udine dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. L’escluso però non è Santiago Gimenez come qualcuno aveva ipotizzato: dovrebbe fargli spazio Ruben Loftus-Cheek, uno dei migliori per rendimento in questo inizio di stagione (e infatti è stato convocato anche da Tuchel in Nazionale dopo tantissimo tempoI). Ad oggi Allegri considera Fofana troppo importante per l’equilibrio a centrocampo, e sappiamo che Adrien Rabiot è un intoccabile. Gimenez ha bisogno di giocare e magari di sbloccarsi, ecco quindi la giusta scelta di confermarlo dal primo minuto con Pulisic nel ruolo di mezzapunta probabilmente a destra con Rabiot a sinistra. Per Christopher Nkunku invece ci vorrà ancora un po’ di tempo per vederlo dal primo minuto, ma troverà sicuramente spazio a gara in corso.