Il giovane italiano brilla in Serie A: Milan pronto all’assalto

Un calciatore italiano ha impressionato ed è nel mirino rossonero: offerta già nel mercato di gennaio?

Il Milan ha mostrato di essere un club attento ai giovani e anche nell’ultima sessione estiva del calciomercato ne ha ingaggiato qualcuno. In Prima Squadra sono arrivati ragazzi che in Italia erano praticamente sconosciuti come Zachary Athekame e David Odogu. Altri giovani innesti sono andati a rimpolpare il Milan Futuro in Serie D, ad esempio il classe 2006 olandese Cheveyo Balentien, che ha ben impressionato anche Massimiliano Allegri.

La società rossonera guarda anche in Italia, dove a volte i prezzi elevati complicano le operazioni. A Igli Tare non sarebbe dispiaciuto acquistare Giovanni Leoni, però il Parma chiedeva 35 milioni di euro, considerati troppi per in giocatore con meno di 20 presenze in Serie A. Li ha investiti il Liverpool, club che ha speso tantissimo nel mercato estivo e che ha scelto di scommettere sull’ex Sampdoria (finora 0 presenze). Un prezzo simile lo aveva anche Pietro Comuzzo della Fiorentina, poi rimasto alla corte di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, piace un gioiello dell’Atalanta

Sicuramente ha un costo inferiore, almeno per il momento, il cartellino di Marco Palestra. Il 20enne nato a Buccinasco si è reso protagonista di una prestazione molto positiva nella partita di Serie A tra Cagliari e Lecce. È stato il migliore in campo.

L’esterno destro di proprietà dell’Atalanta si è trasferito a Cagliari in prestito secco nell’ultima sessione estiva del calciomercato. Finora 3 presenze (2 da titolare) e 1 assist, proprio nella vittoria per 2-1 sul campo del Lecce. Ha servito ad Andrea Belotti il pallone dell’1-1, poi l’ex di Torino e Roma ha segnato su rigore il gol del successo.

Palestra si è ben comportato contro avversari più esperti come Andrea Sottil e Tete Morente. Fase difensiva attenta e anche intraprendenza in quella offensiva, dove si è fatto sentire. Ha coperto bene la fascia, mettendo in mostra la sua fisicità e la sua velocità. Alto 1,86 metri, è un giocatore forte fisicamente ed è anche duttile tatticamente: in carriera ha giocato sia a destra che a sinistra, e ha agito pure da terzino destro. È un giovane molto promettente.

Goal.com rivela che Palestra è già finito nel mirino di squadre come Juventus, Roma e Milan. Ma l’Atalanta non ha voluto perdere un calciatore che ritiene un vero talento e ha preferito prestarlo al Cagliari per farlo giocare con più continuità e consentirgli così di crescere. Palestra è nel giro della nazionale italiana Under 21 e sogna di essere convocato da Gennaro Gattuso. Vedremo se il Milan e le altre big italiane si faranno avanti a gennaio oppure al termine della stagione. Certamente monitoreranno le prestazioni del giocatore.