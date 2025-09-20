Il Milan prepara il colpo per gennaio: affare a titolo definitivo, i dettagli

Il Milan farà un nuovo tentativo a gennaio per l’acquisto del difensore: Tare ci proverà di nuovo, affare a titolo definitivo

La nuova stagione è iniziata da poche settimane. Il Milan, dopo esser stato protagonista sul mercato, è partito col piede sbagliato con la clamorosa sconfitta interna contro la Cremonese a San Siro al debutto. Poi ha rialzato la testa: contro il Lecce e il Bologna sono arrivati sei punti importanti, ai quali bisognerà dare continuità questa sera contro l’Udinese in Friuli. Allegri dovrà farlo senza Rafael Leao e anche senza Mike Maignan, infortunatosi la scorsa settimana. Rientrerà subito contro il Lecce in Coppa Italia in settimana, come annunciato dall’allenatore in conferenza stampa, mentre Pavlovic sarà in campo già questa sera contro l’Udinese.

Una partita storicamente difficile per il Milan e anche per le altre big: per informazione, chiedere all’Inter che ha perso alla seconda giornata contro i friulani. Nel frattempo però si parla sempre di calciomercato e Igli Tare sta già lavorando in vista di gennaio. L’obiettivo è lo stesso degli ultimi giorni d’estate: l’arrivo di un difensore centrale di livello e di esperienza. Il direttore sportivo ha individuato il profilo giusto ed è pronto a gennaio per riprovarci con forza.

Calciomercato Milan, nuovo tentativo a gennaio

Negli ultimi giorni di mercato, poco prima del gong finale, il Milan ha provato a prendere Joe Gomez dal Liverpool. L’affare è saltato per una serie di motivi: in primis non c’erano i tempi tecnici per chiudere l’operazione e poi perché i Reds avevano un po’ di dubbi fra l’infortunio di Konaté (già risolto) e il non arrivo di Guehi. Operazione quindi bloccata sul più bello, ma che può tornare di moda a gennaio.

Il Milan infatti prevede di fare un nuovo tentativo a gennaio. E, come in quelle frementi ore finali di mercato, ci proverà con un acquisto a titolo definitivo intorno ai 10 milioni di euro. Joe Gomez, che ha avuto spesso problemi fisici nel corso di questi anni, sta bene ed è pronto per mettersi in gioco dopo tantissimi anni con la maglia del Liverpool. I rossoneri gli darebbero la possibilità di giocare titolare e da protagonista in una difesa che, in queste prime uscite della Serie A, ha fatto piuttosto bene. Il lavoro di Allegri sulla fase difensiva sta valorizzando anche le qualità dei singoli: Tomori nel ruolo di quarto basso sembra essere sulla buona strada per tornare a buoni livelli, Gabbia si sta confermando come una certezza e anche Pavlovic sta crescendo, in attesa dell’inserimento di De Winter.