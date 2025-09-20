Loftus-Cheek, una squadra italiana si fa avanti: offerta nel 2026

Un club italiano sta pensando al centrocampista inglese per il 2026: l’indiscrezione sorprende l’ambiente rossonero.

Nella scorsa stagione quasi pochissimi calciatori del Milan hanno avuto un rendimento positivo. Sicuramente, nella lista non c’era Ruben Loftus-Cheek, che tra problemi fisici e prestazioni opache veniva considerato un probabile partente per il calciomercato estivo 2025.

Ma con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, l’ex Chelsea è stato confermato. Il nuovo allenatore apprezza molto le sue caratteristiche, trattandosi di un centrocampista forte fisicamente e abile negli inserimenti in fase offensiva. Può portare dei gol, come successo nella prima stagione in rossonero sotto la guida di Stefano Pioli: 10 in 40 presenze.

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek interessa in Serie A

Loftus-Cheek è un centrocampista che può agire sia da mezzala che in posizione più avanzata. Pioli lo utilizzò spesso come trequartista e anche i suoi successori a volte lo hanno usato sulla trequarti. Allegri nella scorsa partita contro il Bologna lo ha schierato come supporto a Santiago Gimenez nel 3-5-2. Non una grande prestazione dell’inglese, va detto.

Sarà molto interessante vedere che tipo di stagione farà Loftus-Cheek, anche perché il suo contratto va in scadenza a giugno 2027. Se le prestazioni saranno di ottimo livello, allora si potrebbe aprire la possibilità di trattare un rinnovo; altrimenti, nel prossimo calciomercato estivo sarà addio.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Niccolò Ceccarini di Tuttomercatoweb, la Juventus è una delle squadre che starebbe pensando Loftus-Cheek per il prossimo anno: “È evidente che i rossoneri non hanno alcuna intenzione di lasciarlo andare via – ha aggiunto – ma nei prossimi mesi la Juventus potrebbe anche pensare di fare un’offerta“.

La posizione del Milan sembra chiara in questo momento: Loftus-Cheek rimarrà almeno fino al termine della stagione. Vedremo se ci saranno novità relative al suo contratto e a possibili offerte per la compravendita del suo cartellino. Il club rossonero aveva speso circa 18,96 milioni di euro per acquistarlo dal Chelsea nel calciomercato estivo 2023.

Oltre alla Juventus, un’altra squadra italiana che potrebbe essere interessata a Loftus-Cheek l’estate prossima è la Lazio. Lì allena Maurizio Sarri, tecnico che ha già lavorato con il centrocampista inglese al Chelsea. Il giocatore disputò un’ottima stagione con Sarri e potrebbe non dispiacergli un “ricongiungimento”, se le cose a Milano dovessero andare male.

Ma oggi sono tutti discorsi prematuri, bisogna attendere di vedere cosa succederà nei prossimi mesi. Allegri spera che Loftus-Cheek dia il contributo richiesto in termini di gol e non solo.