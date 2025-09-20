Pulisic non ha eguali in Serie A, il dato è clamoroso: nessuno come lui

Pulisic protagonista in Udinese-Milan con una doppietta e una prestazione di altissimo livello: nessuno come lui in Serie A, i dettagli

Il Milan stravince anche contro l’Udinese con un tre a zero netto e senza diritto di replica. I rossoneri riescono così a dare continuità alle due vittorie contro Lecce e Bologna delle scorse settimane. Il più classico dei non c’è due senza tre, insomma. Ma oltre al successo, il Milan questa sera ha dato prova di essere una squadra completamente diverse rispetto al passato. Fin dal primo minuto, i rossoneri avevano dato la sensazione di poter vincere senza troppi problemi. Una grande solidità difensiva, confermata dall’ennesimo clean sheet (l’ultimo gol subito in campionato è la rovesciata di Bonazzoli contro la Cremonese al debutto). Allegri, che aveva fatto malissimo nel suo ultimo ciclo alla Juventus, sta dando prova di essersi reinventato: qualcosa è cambiato nei suoi principi di gioco, e a questo si aggiunge anche una rosa di primo livello. A Udine abbiamo rivisto dal primo minuto il giocatore più importante: Christian Pulisic, nettamente il più forte di tutti.

Pulisic, che numeri: nessuno come lui in Italia

Da quando è arrivato al Milan, cioè nell’estate del 2023 (e per soli 20 milioni, una delle rarissime operazioni di mercato riuscite dalla società post Maldini), si è messo in luce ed è diventato in pochissimo tempo il giocatore più forte e anche più importante di tutta la squadra. Non solo per i gol fatti ma anche per gli assist e per la sua straordinaria intelligenza tattica: un giocatore totale che lo rende fra i migliori al mondo.

I suoi numeri in Serie A sono davvero pazzeschi. Come sottolineato da OptaPaolo, è il primo giocatore ad essere riuscito nelle ultime tre stagioni di Serie A a segnare 25 gol e a fare 15 assist. In totale, siamo a 25 gol e 17 assist da quando gioca nel campionato italiano. Statistica clamorosa per un elemento clamoroso, che non aveva giocato contro Lecce e Bologna da titolare per una serie di motivi fisici. Adesso però è pienamente recuperato e sta bene, e se sta così è per forza di cose un titolare. E questo non dovrà mai essere in discussione.

25 & 17 – Christian #Pulisic è diventato il primo giocatore ad avere segnato almeno 25 gol e fornito almeno 15 assist nelle ultime tre stagioni di #SerieA (25G, 17A). Leader.#UdineseMilan pic.twitter.com/PkRxtOoBRM — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 20, 2025

Lo è anche Rafael Leao, che appena tornerà giocherà al posto di Gimenez, con il messicano e Nkunku quindi che dovranno lavorare molto per ritagliarsi il loro spazio. Ma in questa stagione tutti saranno importanti: il Milan ha solo il campionato e ha il dovere, con una rosa del genere, di puntare allo Scudetto.