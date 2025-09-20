Quando rientra Jashari, data cerchiata in rosso: è l’obiettivo dello svizzero

Infortunio Jashari, quando rientra il centrocampista svizzero del Milan: l’ex Club Brugge ha cerchiato in rosso una data per il ritorno

Un inizio sfortunato per Ardon Jashari. Arrivato al Milan dopo una lunghissima telenovela di oltre due mesi, lo svizzero, che ha insistito fin dal primo momento per lasciare il Club Brugge e trasferirsi in Italia, ha giocato soltanto dieci minuti contro la Cremonese prima del grave infortunio al perone subito in allenamento in seguito ad uno scontro fortuito con Santiago Gimenez. Per fortuna, la frattura è composta: questo significa che il rientro del centrocampista è stimato nel giro di otto settimane per l’allenamento in gruppo coi compagni, mentre in dieci settimane il ritorno in campo.

Il ruolino di marcia per il ritorno è questo, ma può cambiare in corso d’opera a seconda di come il suo corpo reagirà alle cure e al lavoro personalizzato. Jashari vuole tornare il prima possibile per mettersi a disposizione di Allegri e della squadra, ma deve fare molta attenzione ed evitare eventuali problemi. L’ex Club Brugge ha cerchiato in rosso una data sul calendario: per quel periodo, vuole rientrare.

Infortunio Jashari, le ultime sul rientro: la possibile data

L’infortunio di Jashari si è verificato a fine agosto, questo significa che sono passati venti giorni: il suo recupero procede bene, anche Allegri in conferenza stampa ha sottolineato più volte come il giocatore sia perfettamente in linea con i tempi previsti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ardon vuole tornare in campo prima della sosta di novembre: è quello il suo obiettivo ed è fiducioso che possa riuscirci.

Il Milan può aspettarlo tranquillamente visto che il centrocampo è, insieme all’attacco, il reparto con maggiori soluzioni e alternative. Tant’è che Jashari, così come Ricci, i due grandi colpi dell’estate (costati più di 50 milioni), nelle idee di Allegri non erano titolari all’inizio. Ardon è entrato a dieci minuti dalla fine contro la Cremonese mentre Samuele ha cominciato ad accumulare minutaggio solo dalla seconda giornata in poi. L’ex Torino pian piano diventerà un giocatore importante per il Milan così come Jashari, che però dovrà recuperare dall’infortunio e poi trovare la forma migliore, ecco perché è probabile che lo rivedremo al completo davvero solo ad inizio 2026. Nel frattempo si dormono sonni tranquilli con Luka Modric, assoluto dominatore in Serie A, con Youssouf Fofana, che sembra avere grande considerazione dall’allenatore, Adrien Rabiot e Loftus-Cheek.