Rashford decisivo col Barcellona, poteva essere del Milan: il retroscena

Il giocatore inglese ha avuto la possibilità di indossare la maglia rossonera: ecco come sono andate le cose.

È partita la Champions League 2025/2026 e il Barcellona ha debuttato vincendo sul campo del Newcastle United. Giocare al St James’ Park nascondeva non poche insidie, però la squadra di Hansi Flick ha avuto la meglio su quella di Eddie Howe. Decisivo Marcus Rashford con una doppietta.

Tra il 58′ e il 67′ il giocatore inglese ha segnato due bei gol, il primo testa e il secondo con un potente tiro di destro che non ha lasciato scampo al portiere. Per i Magpies due grosse mazzate, anche se al 90′ Anthony Gordon ha accorciato le distanze e ridato delle speranze ai padroni di casa, però poi incapaci di completare la rimonta. La partita è finita 2-1 per il Barça, che ha iniziato la UCL con 3 punti pesanti.

Calciomercato Milan, Rashford rimpianto rossonero?

Per Rashford quelli al Newcastle United sono stati i primi gol della sua nuova esperienza al Barcellona, dove è arrivato in prestito con diritto di riscatto (30 milioni di euro) durante l’ultima finestra estiva del calciomercato. Ha voluto fortemente il trasferimento in maglia blaugrana, mettendo altre opzioni in secondo piano.

Per il giocatore classe 1997 una grande occasione dopo i problemi avuti in un Manchester United che in queste stagioni sta faticando tantissimo. Nella seconda metà della scorsa c’è stata la cessione in prestito secco all’Aston Villa, col quale Rashford ha totalizzato 4 gol e 6 assist in 17 presenze. Prima di andare ai Villans, c’erano stati rumors insistenti su un possibile approdo al Milan, poi non concretizzatosi.

Il giornalista Matteo Moretto ne ha parlato in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano: “A gennaio è stato vicino alla Serie A. Sia il Milan sia la Juventus ci avevano pensato, però nessuna delle due ha affondato il colpo a causa dei costi complessivi dell’operazione. La Juve con Giuntoli lo valutava anche in vista del mercato estivo, poi con l’arrivo di Comolli la situazione è cambiata. In estate Rashford ha voluto fortemente il Barcellona, era il suo desiderio”.

Sfumata l’ipotesi Rashford, il Milan a gennaio si era assicurato Joao Felix dal Chelsea. Un’operazione in prestito oneroso da circa 5 milioni di euro (bonus compresi) senza diritto di riscatto. Il club rossonero ha coperto anche lo stipendio dell’attuale calciatore dell’Al Nassr nella seconda parte della stagione. Dopo un debutto fantastico in Coppa Italia contro la Roma, con un bel gol e delle belle giocate, il portoghese ha pesantemente deluso nei mesi successivi. Forse era meglio puntare su Rashford…