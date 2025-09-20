Tradimento Tonali, a gennaio il ritorno in Italia: affare già impostato

Possibile ritorno in Serie A già a gennaio per Tonali: c’è una società italiana che è pronta a tutto pur di acquistarlo, i dettagli

I tifosi del Milan non hanno mai accettato né superato il dolore per la cessione di Sandro Tonali nell’estate del 2023. Dopo aver mandato via Paolo Maldini, Giorgio Furlani e Gerry Cardinale si sono ritrovati senza ostacoli per realizzare quello che era il loro progetto fin dal primo giorno: fare Player Trading per tenere pulito il bilancio ed evitare quindi qualsiasi immissione di denaro da parte della proprietà. Una regola che non è mai cambiato: al Milan non esistono incedibile, come ha dimostrato anche la recentissima estate con la cessione di due giocatori chiave come Tijjani Reijnders e Malick Thiaw.

Non ci sono ragionamenti tecnici, tattici e progettuali: qualsiasi tipo di occasione finanziaria va colta, anche a costo di indebolire la squadra o creare un problema. Tonali è stato il primo passo di un cambio di rotta possibile solo senza Maldini, che si sarebbe opposto con forza a questo tipo di politica. Il centrocampista italiano, anima di quel Milan, è diventato un giocatore ancora più importante al Newcastle in Premier League, e adesso potrebbe tornare in Italia.

Tonali pronto al ritorno in Italia, i dettagli

Di un suo possibile ritorno in Serie A se n’è parlato con forza anche durante l’estate. La squadra più interessata è sempre stata la Juventus, alla ricerca di un nuovo centrocampista sul quale costruire il nuovo progetto tecnico firmato Tudor. In realtà i bianconeri sono interessati a lui già da prima, con Giuntoli e Thiago Motta, ma i costi troppo alti dell’affare hanno reso tutto più complicato.

Il Newcastle per cedere Tonali chiede tantissimi soldi, ma la volontà del ragazzo di rientrare a casa potrebbe fare la differenza. Ecco perché l’idea è ancora calda in vista di gennaio e dell’estate prossima: la Juventus potrebbe provare ad imbastire una trattativa in stile Kolo Muani, ma ci sono anche altre soluzioni dal punto di vista economico. Ad esempio i bianconeri potrebbero sfruttare il tesoretto Champions, come riportato da Calciomercato.com, e soprattutto l’addio di Dusan Vlahovic, che permetterà alla società di risparmiare tantissimi soldi del suo clamoroso ingaggio da 12 milioni. Claudio Marchisio, leggenda dei bianconeri, alla Gazzetta dello Sport ha proprio citato Tonali come uno dei centrocampisti che gli piacerebbe vedere alla Juventus. Le voci sono sempre più insistenti e chissà che non possano concretizzarsi a breve. Un trasferimento che una buona parte di tifosi milanisti vedrebbe come un tradimento.