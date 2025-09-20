Udinese-Milan 0-3, cronaca e pagelle: Pulisic letale, Gimenez sprecone

Serie A, Udinese-Milan: cronaca, risultato e pagelle della partita valida per la quarta giornata del campionato 2025/2026.

Stasera al Bluenergy Stadium di Udine un match che Massimiliano Allegri ha definito “un test molto importante”. L’allenatore toscano si aspettava una grande prestazione e una vittoria in Udinese-Milan. Missione compiuta.

La squadra rossonera ha vinto la terza partita consecutiva: risultato finale di 3-0. In gol Christian Pulisic (doppietta) e Youssouf Fofana. È anche la terza senza subire gol, altra cosa fondamentale.

Serie A, Udinese-Milan: la cronaca del primo tempo

Al 3’ prima occasione per il Milan: da posizione defilata dentro l’area tiro di Pulisic, Sava respinge in corner. I rossoneri fanno la partita, i friulani restano compatti in attesa di colpire in contropiede. La squadra di Allegri (stasera guidata dal vice Landucci) ha faticato a sfondare. Al 19’ occasione per Gimenez, che dentro l’area calcia su Sava dopo l’ottimo assist di Estupiñan: il messicano non doveva sbagliare, ha avuto il tempo necessario per prendere la mira e tirare meglio.

Al 30’ ammonito Atta per il fallo su Rabiot. Sulla punizione di Modric da posizione defilata, importante colpo di testa di Davis a evitare pericoli all’Udinese. Al 35’ cross rasoterra insidioso di Atta, ma nessun compagno di squadra arriva all’impatto col pallone. Al 40’ gol di Pulisic! Sul cross basso di Estupiñan c’è la deviazione di Karlstrom, Sava evita l’autogol respingendo la palla, ma il nazionale americano è preciso nel metterla in rete con un tiro di sinistro dall’interno dell’area. Il primo tempo di Udinese-Milan termina sul risultato di 0-1.

Udinese-Milan: il racconto del secondo tempo

Dopo l’intervallo Runjaic ha inserito Buksa al posto di Bravo. Al 47’ subito gol del Milan! Dopo un pallone recuperato in area friulana, Fofana batte Sava con un tiro di destro angolato. Al 50’ ammonito Zemura per un fallo netto su Saelemaekers. Al 53’ altro gol di Pulisic! Assist di Rabiot, tiro in diagonale sul primo palo dell’ex Chelsea, Sava non riesce a spingere: Udinese-Milan 0-3. Dopo il tris, i rossoneri macinano gioco e occasioni.

Al 58’ Runjaic mette Zanoli, Modesto e Zaniolo per Ehizibue, Ekkelenkamp e Davies. Al 60’ l’assist di Pulisic per Gimenez, completamente smarcato, viene intercettato da un ottimo Kristensen. Al 62’ Landucci mette Loftus-Cheek e Nkunku per Pulisic e Gimenez. Un minuto dopo cross di Saelemaekers, colpo di testa di Loftus-Cheek, palla alta. Al 67’ fuori Pavlovic e Fofana, entrano De Winter e Ricci.

Al 78’ conclusione di Atta, Terracciano blocca senza problemi. Un minuto dopo Zaniolo prova il tiro mancino dalla distanza, palla fuori. All’80’ Sava bravo a respingere il tiro di Saelemaekers dall’interno dell’area. All’81’ Modric esce con annessa standing ovation, spazio per il debutto di Athekame. All’84’ Loftus-Cheek ritarda nel servire Nkunku, pallone deviato in corner. Poco dopo conclusione potente di Estupiñan dalla distanza, palla fuori non di tanto. Nel recupero assist di Estupiñan per il taglio di Rabiot, che calcia di sinistro in diagonale e manca la porta. Udinese-Milan finisce 0-3.

Le pagelle della squadra di Allegri