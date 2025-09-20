Udinese-Milan anche in chiave mercato: Tare punta due difensori

Tare osserverà con grande attenzione la partita di stasera anche in ottica mercato: due giocatori sono nel mirino dei rossoneri

Nelle ultime ore dello scorso mercato estivo, Tare ha provato a sistemare la difesa con l’acquisto di un profilo di livello e di esperienza per fare felice Massimiliano Allegri. Dopo aver fatto un tentativo prima per Manuel Akanji col Manchester City e poi per Joe Gomez col Liverpool, alla fine, inspiegabilmente, la scelta è ricaduta sul giovanissimo David Odogu con tre presenze in Bundesliga da subentrato nella scorsa stagione. Una prova più che sufficiente, così come tantissime altre negli ultimi tre anni, di una programmazione inesistente e di una clamorosa improvvisazione nelle scelte da fare.

Ora che il mercato è chiuso, Igli Tare, arrivato a maggio scorso, può lavorare con più tranquillità sul lavoro da fare nel mese di gennaio. Ci sono due giocatori che gli piacciono particolarmente ed entrambi giocano nell’Udinese: l’ex Lazio ne approfitterà questa sera quindi, probabilmente al fianco di Ibrahimovic, per guardarli dal vivo e avere ulteriori elementi in merito ad un possibile acquisto già nella sessione invernale.

Milan, doppia idea dall’Udinese: Tare li osserverà stasera

L’indiscrezione è arrivata nel corso di questa settimana: il Milan ha messo gli occhi su Kristensen dell’Udinese, il difensore autore di una grandissima prestazione a San Siro contro l’Inter al secondo turno di campionato e protagonista in generale di un ottimo inizio di stagione (con anche un gol). A 23 anni, Kristensen a fine anno potrebbe fare un salto di qualità: l’Udinese potrebbe chiedere intorno ai 15-18 milioni per la sua cessione.

Kristensen però non è l’unico nome che piace, e non poco, al Milan e in particolare a Tare. L’altro è Solet, preso a grande sorpresa dai friulani durante lo scorso anno a costo zero dopo che si era svincolato dal Salisburgo. Era un’opportunità di mercato davvero molto interessante all’epoca ed è assurdo che i rossoneri non ci abbiano minimamente pensato, così come anche altre big d’Italia e non solo. E ora l’Udinese gode: dopo aver preso gratis, adesso sono pronti a fare una importante cassa da oltre 20 milioni. Il Milan è adesso interessato e lo seguirà, come Kristensen, con grande attenzione questa sera. Tare chiederà inevitabilmente un parare anche ad Allegri, che stasera vedrà la partita dalla tribuna in quanto squalificato in seguito all’espulsione ricevuta contro il Bologna per la sceneggiata della giacca tolta in occasione del rigore non concesso per fallo su Nkunku.