Adani elogia Allegri e cita Padre Tempo: le sue parole dopo Udinese-Milan

Adani ha parlato del Milan di Allegri nel post partita di Udine e ha elogiato l’allenatore livornese: per farlo al meglio cita padre tempo

Non è il Massimiliano Allegri che conosciamo. Il Milan visto in questo inizio di stagione, e in particolar modo ieri contro l’Udinese, è una squadra che gioca a calcio e lo fa anche molto bene, a differenza della Juventus più brutta di sempre del suo ultimo ciclo durato tre anni. L’allenatore rossonero ha palesemente cambiato qualcosa nel suo metodo, e forse lo ha fatto anche aggiungendo nuovi elementi nel suo staff. Principi di gioco di grande valore quelli messi in mostra dal Milan, come è giusto che sia: le qualità dei giocatori rossoneri sono enormi ed è giusto sfruttarle in questo modo. Adesso arriva il Napoli e poi ci sarà la Juventus: un doppio impegno che ci dirà moltissimo del momento della squadra rossonera. A parlare di questa evoluzione di Allegri è stato anche Lele Adani in un intervento sul suo canale Instagram. L’aveva detto che il progetto Allegri al Milan poteva funzionare e adesso non può fare altro che confermarlo.

L’analisi di Adani sul Milan di Allegri

Adani inizia il suo intervento citando uno dei suoi cavalli di battaglia: “Padre tempo sta operando. Sta operando in silenzio. Siate sinceri: da quant’è che dico che il progetto tecnico di Allegri sarebbe stato un progetto idealmente vincente nei concetti, almeno da metà luglio? Perché? Perché ho sempre creduto, aspettato e sperato, e sto riscontrando e constatando che anche lui, un allenatore legato a vecchie convinzioni, avrebbe potuto evolversi e proporre finalmente calcio come ha fatto stasera”.

Ed è davvero difficile dargli torto. Una squadra di Allegri con questo tipo di proposta non si vedeva da tantissimo tempo: “Un calcio di proposta, di pressione, di dominio, attrattiva, che rileva il merito. Sul merito non c’è conflitto. Sul gioco siamo tutti d’accordo. Sull’attrattiva della proposta tecnica tutti ci vediamo, ci divertiamo e constatiamo che chi è in panchina sceglie in maniera vincente. Che un gol venga fatto con recupero in palla alta, che un gol venga fatto con proposta tecnica. che le azioni si svolgano a destra, dall’altra parte con quest’alternanza tra Modric, Rabiot, Pulisic e Estupinan. Con i 3 difensori che a turno hanno accompagnato tutti perché tutti hanno proposto, con Fofana che ha protetto Modric con struttura e equilibrio“.

Un Milan spettacolare: “Io ci ho creduto dal primo giorno, di 5 anni fa. Ho aspettato e adesso, giustamente, chi sono i primi ad essere contenti? I tifosi della squadra allenata di Allegri e soprattutto gli sportivi che amano il calcio, lo rispettano, e da sempre con libertà e obiettività hanno combattuto chi voleva far passare buono un messaggio che non lo era“.