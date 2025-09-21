Milan, i tifosi hanno già cambiato idea: nuovo acquisto promosso

Fra i migliori in campo contro l’Udinese, il giocatore ha fatto cambiare idea ai tifosi: in queste ore tutti lo stanno elogiando

Il Milan vince per la terza volta consecutiva contro un avversario da sempre complicato come l’Udinese in trasferta. E lo ha fatto, come contro il Bologna, con una partita di grande spessore dal punto di vista dell’organizzazione di gioco e della proposta. Passi avanti importanti per Massimiliano Allegri, che sembra finalmente aver cambiato (e non poco) il suo modo di allenare rispetto a quanto visto nel disastro degli ultimi tre anni alla Juventus. Nuovi principi aggiunti ai suoi storici che hanno sempre funzionato e continueranno a farlo.

Tutto questo è sotto gli occhi di tutti: lo era con il Bologna e lo è ancora più forte dopo la gara con l’Udinese di ieri. Una partita che ha esaltato tutti i tifosi, felicissimi in queste ore sui social per quello che hanno visto in campo. In particolar modo, c’è un cambio di rotta fortissimo nei pareri nei confronti di un giocatore che era stato subito molto criticato nella prima partita ma che adesso è in evidente crescita e sta dimostrando a tutti di che pasta è fatto.

Milan, i tifosi hanno già cambiato idea

In Italia, e soprattutto in un contesto come quello milanista, non si dà mai troppo tempi ai giocatori. Ci si aspetta subito l’impatto immediato, come se fossero dei robot. In realtà, da esseri umani quali sono, ognuno ha bisogno dei suoi tempi per adattarsi ad un nuovo ambiente, a nuove culture e a nuovi principi. C’è chi come Adrien Rabiot o Luka Modric non ne ha bisogno, perché li conosce già, e chi invece come Pervis Estupinan ha solo bisogno di crescere, ed è esattamente quello che è accaduto.

Aveva fatto oggettivamente molto male contro la Cremonese, e lo aveva riconosciuto anche Allegri: out dopo 45 minuti in favore di Alex Jimenez, poi ceduto al Bournemouth. A Lecce i primi segnali di ripresa, col Bologna ha sfiorato anche il gol e ieri in Friuli è stato addirittura fra i migliori in campo. Una crescita graduale di un giocatore che non è mai stato in discussione dal punto di vista tecnico; solo chi non lo conosceva, e chi ha un approccio totalmente sbagliato nei giudizi, poteva criticarlo. Ora si sta togliendo i sassolini dalle scarpe e anche i tifosi lo riconoscono. I social in queste ore sono pieni di elogi nei suoi confronti e di persone che ammettono di essersi sbagliate.