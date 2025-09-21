Milan, il dogma di Allegri è già realtà: non succedeva da due anni

I rossoneri vincono e convincono anche a Udine dopo l’ottima prova con il Bologna: il dogma di Allegri è realtà e lo abbiamo rivisto dopo due anni

Il Milan stravince contro l’Udinese con una prova di assoluto spessore. I rossoneri sono riusciti ad imporsi con un’ottima organizzazione di gioco e con una proposta che non c’entra niente con quanto visto nell’ultima esperienza alla Juventus di Massimiliano Allegri. Segnale inequivocabile che l’allenatore livornese si è reso conto che così non poteva andare avanti: si è aggiornato, evidentemente anche con aggiunte nel suo staff, e adesso sta raccogliendo i frutti di quel lavoro. Il Milan, che ha a disposizione una rosa di grandissimo valore in ogni reparto, in particolare a centrocampo e in attacco, può e deve pensare allo Scudetto: un’occasione più unica che rara approfittando del solo impegno settimanale e una delle migliori rose del campionato (se non la migliore in alcune zone del campo). Allegri ha quindi aggiunto delle novità nei suoi principi di gioco ma si mantiene fedele all’attenzione massima alla fase difensiva: per la terza gara di fila, il Milan non ha subito reti. E questo non succedeva da davvero tanto tempo.

Milan, terzo clean sheet di fila: da quanto tempo non succedeva

L’ultima volta che il Milan non ha subito gol per tre partite di fila risale a quasi due anni fa: eravamo verso fine settembre 2023 e i rossoneri, con Stefano Pioli in panchina, riuscirono a non subire gol contro Lazio, Borussia Dortmund (in Champions League) e Genoa. Nelle due gare di campionato, i rossoneri portarono a casa una vittoria, mentre in Germania nel match europeo finì zero a zero.

Non subire reti è un dogma per Allegri e questo lo ha mantenuto. Ne ha parlato subito nella conferenza stampa di presentazione, e lo ha fatto anche Landucci nella serata di ieri: “Abbiamo visto che negli scorsi anni il Milan ha subito troppi gol, quindi abbiamo lavorato sul migliorare questo aspetto“. Allegri, molto legato ai classici luoghi comuni del calcio, insiste che la squadra che vince lo Scudetto è quella che subisce meno reti, e questo è per lui un punto focale. Per fortuna però a questo principio ne ha aggiunti anche altri che rendono la sua squadra più divertente ma soprattutto più efficace: il Milan gioca a calcio e lo fa davvero molto bene, e questo è anche merito di chi è in panchina e dello staff. Un punto importante dal quale ripartire per puntare subito a vincere. Allegri e il Milan sono obbligati a farlo.