Santi Gimenez criticato: la reazione di Modric e dei compagni (FOTO)

L’attaccante messicano ha sbagliato un gol a Udine e ha ricevuto nuovi commenti negativi: ma la squadra è con lui.

C’era grande attesa di vedere Udinese-Milan, che Massimiliano Allegri aveva definito come “test importante” e “uno dei quattro snodi della stagione”. La sua squadra ha vinto e convinto al Bluenergy Stadium: 3-0 il risultato finale, dopo un’ottima prestazione messa su un campo storicamente ostico per i rossoneri.

L’unica nota negativa è rappresentata da Santiago Gimenez, che neppure a Udine si è sbloccato in zona gol. Si è impegnato nell’aiutare la squadra, però ha fallito l’unica grande occasione avuta durante la partita. Era il 19′ del primo tempo e Pervis Estupiñan gli aveva servito un assist perfetto, l’attaccante messicano ha controllato bene il pallone e si è messo nella condizione di calciare praticamente a botta sicura con il suo sinistro, ma ha colpito il portiere Sava. Davvero un peccato, perché avrebbe avuto tanto bisogno di segnare.

Il Milan è con Santi Gimenez

Gli attaccanti vivono per il gol e sicuramente Gimenez sta un po’ soffrendo il fatto di non essere ancora riuscito a sbloccarsi. Una cosa importante è vederlo comunque coinvolto nel gioco di squadra, non è un corpo estraneo, sta cercando di dare il suo contributo anche nelle situazioni nelle quali solitamente non eccelleva. Ovviamente, da un centravanti ci si aspetta soprattutto di vederlo segnare, pertanto è normale che ci possa essere qualche critica.

E le critiche non sono mancate dopo il gol sbagliato in Udinese-Milan, era scontato. Nei giorni scorsi qualcuno aveva anche indicato nel match di Udine una sorta di ultima spiaggia per El Bebote, a rischio panchina in caso di nuovi errori sottoporta. Una visione un po’ esagerata, dato che sono passate solo quattro giornate di Serie A. Presto per le sentenze. Massimiliano Allegri ha solamente lui come prima punta vera e sa quanto è importante dargli fiducia per ottenere i gol sperati.

Martedì c’è Lecce-Milan di Coppa Italia e probabilmente sarà di nuovo lui a giocare come titolare in attacco. Magari affiancato da Christopher Nkunku e non da Christian Pulisic, che potrebbe partire dalla panchina anche nell’ottica di essere fresco per Milan-Napoli di domenica prossima.

In attesa di vedere le scelte di Allegri per la prossima partita, la squadra si sta mostrando vicina a Gimenez, c’è sostegno dei compagni di squadra. Nell’ultimo post pubblicato dall’attaccante su Instagram ci sono alcuni commenti di Luka Modric, Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori, tutti calciatori che capiscono il momento del messicano e che vogliono mostrargli il loro supporto.