Un portiere classe 2005 per sostituire Maignan: l’ultima idea arriva dalla Francia

Nuovo nome per il post Maignan: i rossoneri hanno individuato in un altro portiere francese un possibile sostituto di Mike

Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo portiere per il post Mike Maignan. Ci sono pochi dubbi in merito al futuro del portiere francese, grandissimo protagonista dei successi recenti dei rossoneri: arrivato dal Lille nell’estate del 2021, dopo il doloroso addio a Gianluigi Donnarumma a costo zero, ha avuto subito un grandioso impatto per lo Scudetto e per la semifinale di Champions, fino a diventare di recente capitano. Soltanto pochissimi mesi fa, era tutto fatto per il suo rinnovo di contratto, visto che è in scadenza a giugno 2026. Giorgio Furlani poi si è tirato indietro, complice anche la mancata qualificazione in Champions League (ma non è una giustificazione). Così Maignan a giugno è stato ad un passo dal Chelsea prima del Mondiale per Club, poi vinto proprio dai Blues. Non si è trovato l’accordo fra le due società, alla fine quindi Mike è rimasto ma i margini per un rinnovo sono notevolmente ridotti. A meno di colpi di scena, questi sono i suoi ultimi mesi in rossonero.

Addio Maignan, al suo posto un altro francese: è giovanissimo

Una storia destinata a finire quindi come accaduto a Theo Hernandez durante l’estate. Furlani ha lasciato solo le briciole di quello che Maldini aveva faticosamente costruito: e se Rafael Leao è rimasto è solo perché nessuna squadra si è mai presentata con i soldi dal Milan richiesti per il portoghese. Intanto la società, nella figura di Igli Tare, è al lavoro per trovare un nuovo portiere: piace Suzuki del Parma, occhio anche all’opzione Lorenzo Torriani, ma in queste ore è venuto fuori un altro nome.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nella lista del Milan ci è finito anche Guillaume Restes, giovanissimo portiere classe 2005 del Tolosa. Anche lui, come Maignan, è francese e potrebbe quindi raccogliere l’eredità del suo connazionale in una squadra importante come quella rossonera. In patria viene considerato un grandissimo talento e un portiere dal futuro assicurato. Il Milan ci riflette, ma le opzioni sul tavolo, come abbiamo visto, sono davvero tante. Intanto Maignan lavora per rientrare dall’infortunio: ha saltato l’Udinese solo per precauzione, sarà in campo contro il Lecce in Coppa Italia come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il capitano vuole essere protagonista per un last dance che si preannuncia molto promettente.