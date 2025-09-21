“Urla e pugni”, Allegri show in Udinese-Milan: cosa è successo in tribuna

L’allenatore toscano non era in panchina causa squalifica, ha guardato il match dalla tribuna: spunta qualche aneddoto.

Massimiliano Allegri allenatore del Milan mentre urla in una partita
Allegri show in Udinese-Milan: cosa è successo in tribuna (Ansa Foto) – MilanLive.it

Contro l’Udinese il Milan ha conquistato la terza vittoria consecutiva in questa Serie A 2025/2026, ancora senza subire gol. Un 3-0 meritato, frutto di una prestazione ottima da parte della squadra rossonera.

Quello di Udine è stato spesso un campo ostico, però sabato sera il Diavolo ha fatto la partita ed è stato nettamente superiore alla squadra di Runjaic. Ha creato diverse occasioni da gol e ha concesso pochissimo in fase difensiva. Una prova di solidità, organizzazione, buon gioco e concretezza importante. Massimiliano Allegri aveva chiesto ai suoi giocatori di alzare il livello e lo hanno fatto. Test superato. I segnali sono incoraggianti per il futuro, non c’è dubbio. Ovviamente, è presto per esaltarsi, siamo solo alla quarta giornata di campionato.

Allegri squalificato, come ha vissuto Udinese-Milan

Allegri non ha potuto essere in panchina al Bluenergy Stadium, la squalifica dovuta all’espulsione di Milan-Bologna lo ha costretto a guardare la partita dalla tribuna. Anche se un po’ più distante dal campo, l’allenatore toscano ha seguito tutto con la passione di sempre.

Massimiliano Allegri allenatore del Milan a San Siro
Allegri squalificato, come ha vissuto Udinese-Milan (Ansa Foto) – MilanLive.it

Posizionatosi nella zona alta della tribuna stampa, la sua presenza si è fatta sentire. La Gazzetta dello Sport racconta che anche sul 3-0 per il Milan non sono mancate urla e colpi alla scrivania. Dopo la prima mezzora del secondo tempo, si era alzato ed era andato via, salvo poi tornare con gli uomini della sicurezza: “Grida esasperato – si legge sul quotidiano sportivo nazionale – si sentono nuovi colpi al banco“. Successivamente è andato via ed è tornato di nuovo, senza sedersi.

Allegri avrebbe voluto che la squadra non concedesse quelle poche occasioni che l’Udinese ha avuto sul 3-0. Non vuole che cali l’attenzione neppure a risultato acquisito, bisogna essere sempre sul pezzo. Non subire gol è importante. Alla fine il Milan ha mantenuto la porta inviolata, però il tecnico livornese ha avuto qualcosa da rimproverare ai suoi calciatori. È un perfezionista e pretende anche anche il gruppo che allena punti alla perfezione. La fase difensiva è stato un grosso problema nelle scorse stagioni, ci sta lavorando da quando è tornato a Milanello e dei risultati si stanno vedendo.

