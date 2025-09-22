Allegri cambia, novità in Coppa Italia: le probabili formazioni di Milan-Lecce

Le possibili scelte dell’allenatore rossonero per la partita di Coppa Italia: ci saranno alcune novità nell’undici titolare.

Dopo aver ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato, il Milan non può rilassarsi. La vittoria convincente sul campo dell’Udinese deve essere stimolo per i prossimi impegni, a partire da quello di martedì sera a San Siro contro il Lecce. Sarà una partita dei Sedicesimi di Coppa Italia, competizione nella quale i rossoneri vogliono arrivare fino in fondo.

Dopo aver avuto la meglio sul Bari nel turno precedente, adesso c’è un’altra squadra pugliese da affrontare. Il Diavolo l’ha già affrontata in campionato: allo stadio Via del Mare è arrivata una vittoria 2-0 con gol di Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. Rispetto al match di Serie A, entrambi gli allenatori dovrebbero fare un po’ di turnover. Eusebio Di Francesco è concentrato sulla lotta per la salvezza, quindi è probabile che tenga in panchina qualche titolare. Anche Massimiliano Allegri dovrebbe far rifiatare dei titolari.

Coppa Italia, Milan-Lecce: le scelte di Allegri e Di Francesco

Il Milan sfiderà il Napoli domenica prossima, dunque è normale pensare a un minimo di turnover. Per quanto riguarda la difesa, è molto probabile l’impiego di Koni De Winter dal primo minuto. Finora l’ex Juve e Genoa è subentrato contro il Bologna e contro l’Udinese, potrebbe avere la sua occasione da titolare martedì sera in Coppa Italia.

Da capire chi gli farà spazio tra Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Il serbo sembra essere il primo candidato. Alle spalle del terzetto difensivo ci sarà Mike Maignan, che ha superato il problema muscolare al polpaccio destro e che dovrebbe tornare regolarmente titolare in Milan-Lecce. A centrocampo è sicuro che non ci sarà Luka Modric, che ha da poco compiuto 40 anni e che Allegri sa di dover gestire in certe situazioni. L’ex Real Madrid si accomoderà in panchina, il suo posto verrà preso da Samuele Ricci. Gli altri interni dovrebbero essere Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek (favorito su Adrien Rabiot).

Ancora incerto quello che accadrà sulle fasce nel 3-5-2 rossonero: riposeranno sia Alexis Saelemaekers sia Pervis Estupiñan? O solo uno dei due? Zachary Athekame e Davide Bartesaghi sperano di avere una chance di giocare in Coppa Italia. In attacco sembra abbastanza sicuro l’impiego di Cristopher Nkunku a fianco di Santiago Gimenez, ancora alla ricerca del primo gol in questa stagione. Christian Pulisic partirà dalla panchina, Rafael Leao ancora assente, dovrebbe tornare per Milan-Napoli.

COPPA ITALIA, MILAN-LECCE: PROBABILI FORMAZIONI

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter (Pavlovic); Saelemaekers (Athekame), Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Estupiñan (Bartesaghi); Nkunku, Gimenez.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N’Dri.

DOVE VEDERLA IN DIRETTA – Canale TV: Italia 1; streaming: Sportmediaset.it, Mediaset Infinity