Allegri categorico, i giocatori del Milan sono avvisati: “Non dobbiamo farlo”

L’allenatore rossonero è stato molto chiaro nei confronti della squadra alla vigilia del match di Coppa Italia.

Superato brillantemente il test Udinese in Friuli, ora il Milan è concentrato sul prossimo impegno della stagione. Martedì a San Siro arriva il Lecce e in palio c’è la qualificazione agli Ottavi della Coppa Italia 2025/2026.

La squadra rossonera ci tiene alla competizione, vuole arrivare fino in fondo e magari vincerla. Nella scorsa edizione è arrivata fino alla finale, poi persa contro il Bologna di Vincenzo Italia, recentemente sconfitto in Serie A. Vietato fallire domani sera di fronte una rivale certamente alla portata, ma da rispettare e da affrontare con la mentalità giusta. Partite teoricamente “facili” possono diventare molto difficili se affrontare con l’approccio sbagliato.

Coppa Italia, Milan-Lecce: il messaggio di Allegri alla squadra

Probabilmente, Massimiliano Allegri farà alcune variazioni rispetto alla formazione titolare di Udinese-Milan. Domenica i rossoneri se la dovranno vedere contro il Napoli a San Siro, dunque è normale che l’allenatore toscano possa considerare di tenere a riposo qualche titolarissimo.

Sembra abbastanza certa l’esclusione di Luka Modric, sempre partito dall’inizio nelle scorse partite di campionato. Il 40enne croato è in ottima condizione, però al suo posto dovrebbe esserci Samuele Ricci a centrocampo. In attacco, invece, dovremmo vedere il nuovo arrivato Christopher Nkunku a fianco di Santiago Gimenez. Salvo sorprese, Christian Pulisic partirà dalla panchina. Ci dovrebbe essere spazio pure per Koni De Winter in difesa, forse al posto di Strahinja Pavlovic.

Parlando a Milan TV, Allegri è stato chiaro: “La Coppa Italia è un obiettivo della stagione, ora abbiamo una partita da vincere. Non sarà semplice. Abbiamo solo 90 minuti per portarla a casa, non dobbiamo arrivare alla lotteria dei rigori, dove può succedere di tutto. Dobbiamo avere un approccio giusto e avere grande rispetto del Lecce, che è una squadra che gioca e che avrà zero pressioni, vorrà fare un’impresa a San Siro e passare il turno. Dobbiamo dimenticare cosa è successo in campionato, a quello ci ripenseremo da mercoledì”.

In caso di risultato di pareggio nei 90 minuti, sono previsti i calci di rigore, Allegri intende evitarli. Il messaggio alla squadra è eloquente: bisogna chiudere la partita prima. E per farlo, serve l’atteggiamento corretto dal fischio di inizio in poi.