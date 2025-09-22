Firme saltate, trattativa da rifare: l’annuncio preoccupa i tifosi del Milan

Sembrava fatta per la firma di un calciatore rossonero, poi non si è passati alla formalizzazione dell’accordo: ecco le ultime notizie di Matteo Moretto.

La finestra estiva del calciomercato è finita e in questo periodo si parla più di campo che di possibili acquisti o cessioni del 2026. Ma c’è un altro tema delicato che tiene banco sia in casa Milan sia in altre società: i rinnovi.

Non è un segreto che in rossonero ci sia Mike Maignan in scadenza di contratto a giugno 2026 e lontano dal prolungamento. Stando a quanto emerso finora, la trattativa non è ancora ripartita, dopo che le parti sembravano aver raggiunto un accordo di massima a inizio 2025. Oggi è concreta la possibilità che il portiere francese se ne vada a parametro zero tra meno di un anno. Molto dipenderà dal tipo di sforzo economico che il club vorrà fare per trattenerlo e anche dalle richieste dell’ex Lille, che a luglio ha compiuto 30 anni e che non faticherà a trovare una sistemazione in caso di addio.

Rinnovi Milan: Maignan difficile, invece Pulisic? Le ultime news

Un rinnovo che il Milan conta di riuscire a fare è quello di Christian Pulisic, che va in scadenza a giugno 2027. Nell’accordo firmato nell’estate 2023 era stata inserita anche una clausola che consente alla società di prolungarlo fino al 2028, ma l’obiettivo è quello di stipularne uno nuovo con scadenza 2029, magari con opzione per estenderlo fino al 2030. Ovviamente, sarebbe previsto anche un aumento dello stipendio: oggi l’ex Chelsea percepisce circa 4 milioni di euro netti annui, passerebbe a 5 (bonus inclusi).

Matteo Moretto nell’ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato anche di Pulisic e della sua situazione contrattuale: “A inizio 2025 il Milan è arrivato molto vicino al rinnovo di Pulisic. Le parti avevano raggiunto un accordo verbale, erano pronti i contratti da firmare. La situazione era ben indirizzata, poi c’è stata una frenata prima delle firme. Il giocatore ha chiesto del tempo perché voleva valutare e capire bene quale potesse essere il progetto sportivo rossonero, quindi la scelta dell’allenatore e quelle di mercato. Pulisic ha chiesto delle garanzie e sono arrivate“.

Moretto ha aggiunto dei dettagli e ha anche spiegato che, per adesso, non ci sono incontri in programma: “C’era l’accordo per un rinnovo fino a giugno 2028, con opzione per il 2029. Stipendio sui 4,5 milioni di euro netti annui. In questo momento la trattativa non si è ancora sbloccata. Il Milan vuole rinnovare e farà di tutto, il calciatore dà priorità al Milan, è contento in rossonero. Le parti non si sono ancora date appuntamento per discutere del prolungamento. Non c’è una situazione imminente, non credo si sbloccherà in queste settimane, bensì nei prossimi mesi“.

Per il Milan il rinnovo di Pulisic deve essere una priorità. Accelerare in queste settimane sarebbe la cosa migliore da fare, anche per mettersi al riparo da eventuali assalti esteri nel 2026. Vero che la clausola che consente al club di prolungare fino al 2028 è già una “tutela”, però l’ideale sarebbe trovare un accordo in tempi brevi. Purtroppo, quello raggiunto a inizio anno non è stato formalizzato. Vedremo se le parti riusciranno a raggiungere una nuova intesa prima della fine del 2025.