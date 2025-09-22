Gimenez ha già preso una decisione: cosa succederà a gennaio

Gimenez perderà spazio con il rientro di Leao, il suo futuro per gennaio è già deciso: cosa succederà nel mercato invernale

Santiago Gimenez vive un momento molto particolare. In seguito all’infortunio di Rafael Leao, il messicano le ha giocate tutte da titolare in campionato. Purtroppo però non ha ancora timbrato il cartellino, e questo per un attaccante non è una cosa semplice a gestire. Che sia in difficoltà sotto porta è piuttosto palese: è in questi periodi che la porta si rimpicciolisce, che la lucidità viene a mancare, che l’ansia prende il sopravvento. Ed è quello che è accaduto contro il Bologna e anche a Udine: a tu per tu col portiere, su ottimo assist di Estupinan, anche stavolta non è riuscito a segnare.

Eppure, le sue prestazioni sono sempre oltre la sufficienza. Perché si muove bene, lavora per la squadra, sbaglia pochissimo dal punto di vista tecnico. E questo lo rende un giocatore importante. Non è un caso che tutti lo supportano in questo momento. I compagni sono dalla sua parte, come dimostrano i commenti sotto i suoi post social, l’allenatore, che l’avrebbe mandato via in estate, lo sostiene. Ma ora sta rientrando Leao e la condizione di Nkunku cresce. Questo significa che il minutaggio per lui, con una sola competizione a disposizione, sta per diminuire. E tornano quindi le voci di mercato.

Calciomercato Milan, cosa succederà a gennaio con Gimenez: decisione presa

In estate è successo di tutto. Il Milan ha provato a piazzarlo in ogni modo. Tare, pubblicamente, ha fatto sapere che stava provando a scambiarlo con Dovbyk con la Roma. Non ci è riuscito. Il messicano non ne ha voluto sapere: voleva restare al Milan, e alla fine così è andata. Così Allegri, con l’infortunio di Leao, il ritardo di condizione di Nkunku e alcuni problemi di Pulisic, ha dovuto schierarlo sempre titolare.

Con il rientro di tutti, compreso quello di Leao, per Gimenez potrebbe non esserci più spazio. E questo aprirebbe per chiunque un nuovo capitolo in chiave mercato in vista di gennaio. Invece, il messicano anche in questo caso non ne vuole sapere. Consapevole che perderà presto il posto, vuole comunque giocarsi le sue carte. Fino alla fine. E aiutare la squadra. A parlarne è stato Fabrizio Romano: “Gimenez non si sta rifugiando nel mercato. Vuole giocarsi le sue carte al massimo, sa di dover migliorare, ma non vuole abbattersi, non vuole cercare la via d’uscita più facile. Oggi non vuole pensare al mercato, non ha comunicato all’agente di esplorare opzioni“. Nonostante le difficoltà, in testa c’è solo il Milan. Ieri, oggi e domani.