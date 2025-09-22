Infortunio Leao, esclusione certa: non ci sarà nemmeno stavolta

Tegola Leao, il portoghese non sarà in campo nemmeno stavolta: non ha ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio, i dettagli

Il Milan viaggia a vele spiegate verso la corsa Scudetto. Il successo contro l’Udinese ha alimentato gli entusiasmi intorno alla squadra rossonera. Una prestazione maiuscola degli uomini di Massimiliano Allegri, che ha seguito la gara in tribuna stampa poiché squalificato, che si sono imposti per tre gol a zero contro un avversario sempre molto difficile da affrontare e per di più in trasferta. Non è solo la vittoria ad aver convinto di tutti ma anche l’organizzazione e la proposta di gioco, in totale contro tendenza con quanto visto nell’ultima Juventus di Allegri per tre anni, segnale evidente che qualcosa è cambiato e che ha aggiunto ai suoi dogmi dei nuovi e importanti principi di gioco. E questo è possibile anche grazie ad una rosa di primissimo livello, con tantissima qualità e fra le migliori del campionato (e senza altri impegni oltre al campionato). Un inizio convincente senza Rafael Leao, out per infortunio da metà agosto: siamo ad oltre un mese per il problema al soleo, ma il suo rientro sembra vicinissimo.

Infortunio Leao, salta anche Milan-Lecce: i tempi di recupero

Il Milan tornerà in campo domani per la partita di Coppa Italia contro il Lecce a San Siro. Ed è proprio in questo torneo che si è infortunato Leao: era il 17 agosto e i rossoneri ospitarono il Bari al Giuseppe Meazza. Il portoghese accusò il problema al polpaccio subito dopo il gol che aveva sbloccato il risultato. Da quel momento, non l’abbiamo più rivisto in campo.

E non lo vedremo nemmeno domani. L’esclusione contro il Lecce è cosa certa, come ha annunciato anche Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Lecce. Più probabile, invece, il rientro per la partita contro il Napoli del prossimo week-end. Secondo le ultime indiscrezioni, l’infortunio di Leao è quasi del tutto smaltito: l’ex Sporting Lisbona e Lille si sente bene ed è quasi pronto, ma lo staff non vuole rischiare poiché parliamo di un muscolo molto particolare e soggetto facilmente a ricadute. Ecco perché il tempo di recupero è raddoppiato rispetto alle aspettative. A meno di colpi di scena, Leao sarà almeno in panchina contro il Napoli, e vedremo se avrà un po’ di spazio nel secondo tempo. Il suo rientro mette in discussione la titolarità di Santiago Gimenez. Allegri, come abbiamo visto nel pre partita, considera Leao una prima punta: è l’unico modo per farlo giocare senza compiti difensivi che il portoghese fatica ad assorbire.