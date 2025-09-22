La Juventus anticipa il Milan: tutto fatto per gennaio

La Juventus è pronta ad anticipare il Milan nella sessione di gennaio: i bianconeri pronti a chiudere il colpo già a gennaio

Stiamo entrando sempre più nel vivo della stagione. Il Milan è protagonista di questo inizio: dopo il bruttissimo ko interno contro la Cremonese al debutto in campionato, sono arrivate tre vittorie di fila. E che vittorie: contro Lecce, Bologna e Udinese, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato nove punti fondamentali e, soprattutto, lo ha fatto grazie a prestazioni convincenti. Da un certo punto di vista, quella sconfitta contro la Cremonese è stata importante: ha dato la possibilità ad Allegri, primo e massimo responsabile di quel passo falso, di battere i pugni in sede di mercato.

Non a caso, pochi giorni dopo è arrivato Adrien Rabiot, il suo pupillo. Aveva poi chiesto anche un difensore di esperienza che potesse alzare il livello di qualità e attenzione, invece è arrivato David Odogu dal Wolfsburg con sole tre presenze fra i professionisti. Ora il mercato è chiuso ma Igli Tare sta già lavorando in ottica gennaio per l’arrivo di un difensore. Ai rossoneri, negli scorsi mesi, è stato accostato anche un centrocampista proveniente dall’Arabia Saudita, molto legato allo stesso Tare, ma ora è in vantaggio la Juventus.

Niente da fare per il Milan, la Juventus anticipa tutti

Tare ha avuto un lunghissimo percorso alla Lazio come direttore sportivo al fianco di Claudio Lotito. Con budget sempre risicati, ha dovuto lavorare con le idee e di anticipo. Ed è stato formidabile in alcuni acquisti come, ad esempio, quello di Sergej Milinkovic-Savic, sicuramente il suo miglior colpo da dirigente insieme a Luis Alberto e Ciro Immobile, tre grandi protagonisti della storia recente della Lazio.

Milinkovic-Savic, dopo tanti anni nella Capitale e con grandi prestazioni in Serie A, ha deciso poi di trasferirsi in Arabia Saudita e di accettare la ricca offerta dell’Al-Hilal. Il suo contratto con gli arabi è in scadenza il prossimo giugno e, di recente, diverse fonti lo avevano accostato al Milan per un clamoroso colpo a costo zero nella prossima estate. A rovinare i piani di Tare è però la Juventus: secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, i bianconeri vorrebbero anticipare tutti e mettere le mani sul centrocampista già a gennaio. Per farlo, serve accontentare l’Al-Hilal con un indennizzo: anche 10 milioni potrebbero bastare. Difficile che il Milan possa inserirsi in questa trattativa. Milinkovic-Savic, a 30 anni, ha voglia di tornare in Serie A: l’età è dalla sua parte, e la Juventus diventa per lui una grande opportunità.