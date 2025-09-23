Conte è nei guai, non potrà schierarlo in Milan-Napoli: grave perdita

Il giocatore azzurro, fondamentale per Conte, rischia di non esserci in Milan-Napoli: l’infortunio sembra serio, i dettagli

Milan-Napoli del prossimo week-end ha già sapore di scontro diretto. I rossoneri, reduci da tre vittorie di fila, hanno la possibilità di togliere punti all’attuale capolista, che ha vinto tutte e quattro le prime partite di campionato. Ieri in casa contro il Pisa una partita inaspettatamente complicata: sembrava tutto in discesa dopo la rete nel primo tempo di Gilmour, ma la squadra di Gilardino ha saputo rendersi pericolosa fino a pareggiare su calcio di rigore. Spinazzola e Lucca hanno rimesso le cose a posto ma nel finale la rete di Lorran ha creato un po’ di caos nei minuti di recupero. Alla fine però il Napoli ha vinto, ma Conte ha tanti pensieri. Per quanto accaduto nel finale di gara e, soprattutto, per l’infortunio di Alessandro Buongiorno. L’ex difensore del Torino ha saltato metà dello scorso campionato a causa di continui problemi fisici e questo nuovo stop fa preoccupare e non poco l’allenatore. Da Napoli arrivano le prime indiscrezioni in merito alla sua presenza contro il Milan domenica.

Milan-Napoli, è a forte rischio: Conte senza un titolare

Buongiorno è una pedina molto importante per lo scacchiere di Conte. Un difensore di assoluto spessore che fa la differenza quando è in campo. Eppure, l’allenatore azzurro è riuscito lo scorso anno a fare un miracolo a Napoli anche senza di lui per metà del campionato. E questo rende ancora più incredibile l’impresa compiuta dalla squadra partenopea nella scorsa stagione con la vittoria dello Scudetto.

Buongiorno aveva cominciato benissimo questa stagione e stava facendo un’ottima gara anche ieri contro il Pisa, fino a quando, verso la metà del secondo tempo, ha avuto un problema all’adduttore. Ha chiesto subito il cambio e al suo posto è entrato Juan Jesus. Conte nel post gara è apparso subito preoccupato perché sa dell’importanza dell’ex Torino (accostato anche al Milan negli scorsi anni). Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, sembra piuttosto difficile immaginare una sua presenza a San Siro contro il Milan domenica sera. In queste ore farà gli esami strumentali del caso per stabilire con certezza l’entità dell’infortunio. Dopodiché si avrà un quadro ancor più preciso dei tempi di recupero. Ad oggi, è improbabile l’impiego per la fondamentale gara con i rossoneri. Un’ottima notizia per Allegri che invece potrebbe ritrovare Maignan, out anche stasera col Lecce, e soprattutto Rafael Leao.