Infortunio Leao, cosa filtra da Milanello in vista del Napoli: le ultime

Il portoghese non sarà in campo nemmeno contro il Lecce oggi e c’è un po’ di incertezza per il rientro col Napoli: le ultime news da Milanello

Nell’intervista rilasciata a Sportmediaset alla vigilia di Milan-Lecce di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha messo in discussione il rientro di Rafael Leao per domenica contro il Napoli. Anche prima dell’Udinese, l’allenatore rossonero aveva parlato di incertezza per la gara dal sapore di Scudetto (anche se siamo soltanto all’inizio) con gli azzurri. E questa incertezza c’è ancora. Leao ha accusato un problema contro il Bari in Coppa Italia a meta agosto: quello che sembrava essere un infortunio di poco conto, si è invece rivelato una cosa piuttosto seria, considerato che siamo ad oltre un mese di stop. Chiaramente non sarà della partita nemmeno stasera, così come, a sorpresa, Mike Maignan, annunciato titolare da Allegri prima di Udinese-Milan. Al suo posto giocherà ancora Pietro Terracciano. La scelta sul francese è solo per precauzione: a meno di nuovi e clamorosi colpi di scena, sarà in campo dal primo minuto col Napoli. Sul portoghese, invece, c’è ancora qualche dubbio.

Infortunio Leao, ottimismo da Milanello per Milan-Napoli

Il problema al soleo è piuttosto serio. Anche se del tutto guarito, richiede massima attenzione perché le ricadute sono sempre dietro l’angolo. Leao evidentemente non si sente ancora sicuro, e anche lo staff medico non vuole affrettare i tempi. E il Milan se lo può anche permettere grazie ad una rosa di primissimo livello: senza di lui, i rossoneri hanno vinto tre partite su quattro e Pulisic è stato l’assoluto protagonista.

In vista di Milan-Napoli, però, da Milanello filtra un certo ottimismo, come riportato oggi dal Corriere della Sera. Il rientro di Leao per gli azzurri è quindi molto probabile: il portoghese è pronto a tornare almeno in panchina per mettersi a disposizione di Allegri per un eventuale scampoli di partita nel secondo tempo se dovessero esserci le condizioni necessarie. Insomma, per il ritorno di Rafa ormai ci siamo, manca sempre meno e non vediamo l’ora di rivederlo in campo. Ma sarà molto interessante, e curioso, capire come Allegri gestirà l’attacco con anche il portoghese a disposizione: è chiaro che a rischiare il posto è Santiago Gimenez, perché Christian Pulisic è intoccabile (giustamente). Inoltre, c’è anche Nkunku, pagato 40 milioni, che è in crescita e oggi contro il Lecce potrebbe partire anche dal primo minuto.