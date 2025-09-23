Leao e la telefonata di Maldini: “Ecco cosa mi ha detto”, il retroscena

Leao ha raccontato di quando è arrivato al Milan e di quella bellissima telefonata con Maldini: il retroscena svelato solo oggi

Quello fra Rafael Leao e Paolo Maldini è sempre stato un rapporto speciale. L’attaccante portoghese non hai mai smesso di ribadirlo in ogni occasione. L’ex dirigente è stato fondamentale per lui e per la sua crescita, così come per tutta la squadra e per tutta la società. I recenti successi dei rossoneri, con lo Scudetto e la semifinale di Champions League raggiunta, hanno la sua impronta. Non a caso, da quando è andato via, e da quando Giorgio Furlani ha preso in mano la gestione dell’area sportiva rossonera, il Milan è calato a picco, con l’apice in negativo raggiunto l’anno scorso con l’ottavo posto in classifica. Un fallimento totale. Leao è uno dei pochissimi rimasti di quel Milan straordinario faticosamente costruito da Maldini: Furlani li ha venduti tutti, e farebbe lo stesso con Rafa in caso di offerta congrua al valore dato dalla società (offerta mai arrivata e per questo è rimasto). Del suo rapporto con Maldini, è tornato a parlarne nell’intervista rilasciata al Podcast Say Less.

Maldini chiamò Leao per farlo venire al Milan: cosa gli disse

Durante questa intervista, Leao si è raccontato in tutto e per tutto. Ad esempio, ha rivelato cosa è successo quando l’Inter ha provato ad acquistarlo ai tempi del Lille e prima del Milan. “Ho detto no perché volevo restare al Lille per migliorare e crescere“. Poi però è arrivata l’offerta dei rossoneri, e qui la musica è cambiata, anche perché a convincerlo è stato, appunto, Maldini.

Leao ha raccontato quella telefonata con la leggenda rossonera e cosa gli ha detto per convincerlo in pochissimi secondi ad accettare l’offerta del Milan: “Dopo il no all’Inter, passano una, due, tre settimane e torna a parlarmi il direttore sportivo e mi dice: il Milan è interessato a te. Io ho detto: sì, il Milan sì, se verranno con un’offerta accetterò. Dopo due giorni è tornato e mi ha detto: hanno portato l’offerta, qualcuno vuole parlarti, mi ha passato al telefono Paolo Maldini, non chiamata normale ma videochiamata. Maldini mi ha detto: devi venire, siamo pronti a prenderti. Accetto, ho risposto io, non potevo dire di no“. Sì senza batter ciglio: perché è il Milan e perché a chiamarti è Maldini, una delle più grandi leggende di sempre del calcio. Una figura rispettata e riconosciuta da tutti, eppure il Milan ha deciso di privarsene, macchiando così per sempre il corso storico dei rossoneri.