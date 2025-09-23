Coppa Italia, Milan-Lecce: cronaca, risultato finale e pagelle della partita dei Sedicesimi disputata oggi a San Siro.

Il Milan è qualificato agli Ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026 e affronterà la Lazio a inizio dicembre. La squadra di Allegri (anche stasera squalificato e sostituito dal vice Landucci in panchina) ha dominato e vinto la partita contro il Lecce. Risultato finale di 3-0: i gol sono stati segnati da Gimenez, Nkunku e Pulisic.

Coppa Italia, Milan-Lecce: la cronaca del primo tempo

Al 2′ assist di Saelemaekers per Gimenez, che calcia in area trovando Früchtl bravo a respingere, poi Loftus-Cheek prova a mettere in rete tirando di sinistro, ma Siebert è provvidenziale nel deviare in corner ed evitare uno svantaggio immediato. Al 4′ cross di Nkunku, Gimenez di testa non trova la porta: palla alta. Al 7′ buon cross di Bartesaghi, ancora Gimenez all’impatto, però di destro manda nuovamente alto il pallone.

Al 9′ gran parata di Früchtl sul tiro ravvicinato di Rabiot su ottimo assist di Gimenez. Poco dopo cross di Rabiot per Nkunku, che al volo di destro centra il palo a porta praticamente vuota. Al 17′ Siebert ammonito per fallo netto su Nkunku, però l’arbitro Tremolada viene chiamato dal VAR per una on field review, dato che l’ex Chelsea senza quel fallo sarebbe stato davanti al portiere per calciare. Siebert viene espulso.

Al 21′ GOL DI SANTI GIMENEZ. Cross perfetto di Bartesaghi per l’attaccante messicano, che a pochi passi dalla porta mette in rete colpendo di destro. Al 30′ traversa di Rabiot sul cross di Saelemaekers dalla destra. Al 35′ ammonito Ricci per fallo su Camarda, una trattenuta netta. Al 42′ tentativo di destro di Loftus-Cheek appena fuori area, palla fuori di poco. Un minuto dopo ammonito Kaba per fallo su Rabiot.

Al 45′ punizione fantastica di Pavlovic, Früchtl fa un miracolo mettendo il pallone in corner. Il primo tempo di Milan-Lecce termina 1-0.

Milan-Lecce, il racconto del secondo tempo

Dopo l’intervallo dentro Fofana per l’ammonito Ricci. Al 46′ subito pericoloso il Milan con Loftus-Cheek, che si libera bene al tiro in area e colpisce il palo. Terzo legno della squadra rossonera. Al 49′ chance per Nkunku, che di sinistro da posizione decentrata calcia altissimo dopo un buon assist di Fofana. Al 51′ gol di Nkunku con una bella girata di destro al volo dall’interno dell’area: ottimo cross di Saelemaekers.

Früchtl si salva sui tiri di Fofana, Rabiot e Saelemaekers. Il Milan va a caccia del 3-0. Al 61′ Landucci toglie Saelemaekers e Nkunku per Athekame e Pulisic. Al 65′ gol proprio di Pulisic, che di destro mette in rete un cross di Fofana sporcato di testa da Gimenez. Primo pallone toccato trasformato in oro, fantastico Chris.

Al 68′ Landucci toglie Gimenez e inserisce Balentien. Due minuti dopo ammonito Pavlovic per fallo netto su Pierotti. Sulla punizione potente di Berisha si fa trovare pronto Maignan, che coi pugni mette la palla in corner. Al 74′ altro palo del Milan su un cross di Pulisic deviato da un giocatore del Lecce. Al 79′ fuori Pavlovic per Odogu, all’esordio assoluto con la maglia rossonera. Milan-Lecce finisce 3-0, vittoria meritata. I rossoneri vanno avanti in Coppa Italia.

Le pagelle della squadra di Allegri