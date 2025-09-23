Stadio Milan-Inter, ufficiale: svelato chi costruirà il nuovo San Siro

Il club rossonero e quello nerazzurro hanno diramato un comunicato importante che riguarda il progetto del nuovo stadio.

Questo è un momento decisivo per quanto riguarda i piani di Milan e Inter sulla realizzazione di un nuovo stadio a San Siro. Dopo l’ok della Giunta comunale alla vendita del Giuseppe Meazza e delle aree circostanti ai club, nella giornata di lunedì 29 settembre è atteso il temuto voto del Consiglio. Il sindaco Giuseppe Sala non ha una maggioranza compatta ed è concreto il rischio che le squadre lascino Milano.

Senza il via libera per costruire in zona San Siro, non resterebbe altra scelta che considerare altri luoghi fuori città per il futuro. Un candidato è il comune di San Donato Milanese, dove il Milan ha già comprato i terreni dell’area San Francesco. Se il Consiglio comunale di Milano non dovesse esprimere un voto favorevole ai club, molto probabilmente quello diventerebbe il Piano B.

Nuovo San Siro: accordo con Foster + e MANICA

In attesa della votazione decisiva, le due società hanno diramato un comunicato ufficiale congiunto molto importante: “AC Milan e FC Internazionale Milano comunicano di aver siglato un accordo con gli studi di architettura Foster + Partners e MANICA, guidati rispettivamente da Lord Norman Foster e David Manica. In caso di approvazione della delibera per la vendita della Grande Funzione Urbana San Siro da parte del Consiglio Comunale di Milano, i due studi sarebbero responsabili della progettazione del nuovo stadio di Milano“.

Milan e Inter si affidano a due eccellenze per costruire un impianto sportivo da 71.500 posti a sedere, inserito in un progetto di rigenerazione urbana di circa 281mila mq. Sarà strutturato su due grandi anelli con un’inclinazione studiata per garantire agli spettatori una visibilità ottimale da ogni settore. Nella nota ufficiale viene spiegato anche che lo stadio sarà conforme ai più elevati criteri di accessibilità, assicurando un’offerta di esperienze dedicate a tutti i tifosi e la disponibilità di settori a prezzi accessibili.

Foster + Partners ha progettato l’Apple Park di Cupertino, gli aeroporti di Hong Kong e Pechino, il Millennium Bridge di Londra, oltre a due flagship store Apple a Roma e Milano. Ha realizzato anche il masterplan dell’area del Wembley Stadium. Inoltre, ha firmato i disegni del nuovo stadio del Manchester United.

MANICA ha realizzato l’Allegiant Stadium dei Las Vegas Raiders e il Chase Center dei Golden State Warriors, ma anche il progetto del prossimo stadio all’avanguardia che ospiterà i Chicago Bears e quello del Miami Freedom Park, futuro stadio dell’Inter Miami. Assieme a CMR Sportium ha disegnato anche il nuovo impianto sportivo del Cagliari.

Norman Forster e David Manica hanno collaborato nel progetto del nuovo Wembley e del Lusail Stadium. Vedremo se avranno il via libera per procedere con il nuovo San Siro. Milan e Inter sperano di non avere nuovi intoppi. Dal 2019 lavorano sul tema stadio ed è arrivato un momento decisivo di questa telenovela infinita.