Tegola Milan, salta il rientro annunciato: non sarà in campo contro il Lecce

Scelta a sorpresa di Allegri: aveva annunciato il rientro per la partita contro il Lecce, invece non ci sarà nemmeno questa sera

Prosegue oggi la stagione del Milan con l’impegno in Coppa Italia contro il Lecce, avversario che ha già incontrato in Serie A alla seconda giornata. Si è giocato al Via del Mare in quel caso, e gli uomini di Massimiliano Allegri si sono imposti per due a zero. Grandissime difficoltà per Eusebio Di Francesco, al momento ultimo in classifica con un solo punto conquistato in quattro partite: è reduce da due retrocessioni di fila con Venezia e Frosinone e l’incubo del non c’è due senza tre è dietro l’angolo.

Concentrazione massima quindi sul fare punti in campionato, ecco perché è probabile che questa sera a San Siro in Coppa Italia possa dare spazio ad un po’ di riserve. La struttura di questa competizione continua ad essere molto debole con le strade spianate per le big per poter arrivare fino in fondo e dare un po’ di brio ad un torneo che altrimenti non avrebbe nessun tipo di seguito. Anche Allegri prepara dei cambiamenti di formazione, ma in queste ore la vera sorpresa è che salta un rientro annunciato.

Milan-Lecce, non sarà in campo nemmeno stasera: salta il rientro

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri ha scelto la strada della prudenza per quanto riguarda il ritorno di Mike Maignan in campo: il portiere francese, infortunatosi contro il Bologna e già assente a Udine in campionato, non ci sarà nemmeno questa sera in Coppa Italia contro il Lecce, come invece l’allenatore aveva annunciato prima della gara contro l’Udinese.

Al suo posto giocherà quindi ancora Pietro Terracciano, entrato molto bene col Bologna e autore di una prova autoritaria contro i friulani. Dovrà ripetersi anche questa sera. Niente da fare per Lorenzo Torriani, che sperava in un po’ di spazio in assenza del portiere titolare in vista di una possibilità eredità nella prossima stagione. Rinviato anche il rientro di Rafael Leao, ma su quello sapevamo già: Allegri non è ancora certo di averlo a disposizione per il Napoli nel prossimo week-end di campionato. Il problema al polpaccio sembra superato, ma il timore di ricadute, per un muscolo molto particolare, è altissimo. Per quanto riguarda la formazione: spazio a De Winter in difesa, probabilmente al posto di Pavlovic, Ricci dal primo minuto in mezzo al campo per far rifiatare Modric, in attacco potrebbe esserci Nkunku dal primo minuto.