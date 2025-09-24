Calendario Milan, il bello arriva adesso: due mesi pieni di big match

Calendario Milan, tutte le partite fino ad inizio dicembre. I rossoneri, dopo un inizio soft, verranno messi adesso alla prova

La stagione del Milan sta entrando pian piano del vivo. I rossoneri hanno iniziato bene dopo il passo falso contro la Cremonese al debutto. Una sconfitta subito dimenticata con quattro vittorie di fila: tre in campionato (Lecce, Bologna e Udinese) e una in Coppa Italia (Lecce). Massimiliano Allegri ha messo a posto un bel po’ di cose: ha dato un’identità alla squadra e un’organizzazione di gioco che non avevamo mai visto ai tempi dell’ultimo ciclo alla Juventus. In quell’occasione la sua gestione era stata un disastro.

Segnale evidente che nel frattempo qualcosa è cambiato, ed era opportuno farlo, anche perché nel frattempo il suo stipendio è ancora da top nonostante non vinca qualcosa di importante da tantissimo tempo. Ora però arrivano le vere prove del nove per il Milan: fino ad oggi ha incontrato tutti avversari alla portata, ma adesso arrivano gli impegni più complicati, a partite dal Napoli nel prossimo week-end, una sfida che sa di Scudetto. Ma nel prossimo mese e mezzo, gli uomini di Allegri sono attesi da tanti altri big match.

Il calendario del Milan, quanti big match nelle prossime settimane

Il Napoli, come detto, è il primo grande ostacolo di questa stagione. Per la prima volta, la squadra di Allegri si ritroverà di fronte una big del nostro campionato. Gli azzurri, finora, hanno affrontato la Fiorentina all’Artemio Franchi, ma i viola di Stefano Pioli hanno iniziato malissimo la stagione ed è stata una partita portata facilmente a casa (resa semplice dalla prestazione sontuosa dei partenopei).

Dopo il Napoli, però, ci sono tanti altri big match per il Milan. Fino a fine novembre, i rossoneri affronteranno tutte le grandi squadre e, alcune di queste, arriveranno una dietro l’altra.

Milan-Napoli

Juventus-Milan

Milan-Fiorentina

Milan-Pisa

Atalanta-Milan

Milan-Roma

Parma-Milan

Inter-Milan

Milan-Lazio

Lazio-Milan (Coppa Italia)

Dopo queste partite (in programma fino ai primi giorni di dicembre), il Milan volerà poi in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, e sarà quindi un altro periodo durissimo per i rossoneri. Oltre alla difficoltà delle partite in sé, ci sarà anche il lungo viaggio e la gestione delle forze. Insomma, al termine di questo ciclo di partite avremo sicuramente un’idea molto più chiara di dove può arrivare il Milan. Che ha un grandissimo vantaggio rispetto alle altre: non ha altri impegni oltre al campionato. Un motivo in più per puntare al bottino pieno: pochissime altre volte si è vista una squadra con una qualità così alta non avere altre partite oltre alla Serie A. Allegri non deve nascondersi: altro che Champions, è un Milan da Scudetto.