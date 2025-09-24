Perché Ricci è uscito a fine primo tempo di Milan-Lecce

Ricci è stato sostituito da Allegri alla fine del primo tempo della gara contro il Lecce, come mai? Facciamo il punto della situazione

Perché Ricci è uscito in Milan-Lecce

In Milan-Lecce abbiamo finalmente visto Samuele Ricci dal primo minuto. Un’occasione meritata dopo che ha fatto bene tutte le volte che è entrato in queste settimane: in panchina per tutta la gara al debutto con la Cremonese, poi si è sempre ritagliato un po’ di spazio e, anche in pochi minuti, ha mostrato le sue enormi qualità. Su di lui si è aperto un grande dibattito fra i tifosi ma anche, e soprattutto, a Milanello: Allegri e Tare non erano così certi del suo acquisto, ma Furlani aveva impostato da tempo l’affare con l’intermediario e con il Torino e alla fine, verso metà giugno, ha deciso di andare fino in fondo nonostante le perplessità degli altri due. Ricci ha giocato tanto nella Pre Season ma poi è uscito dai radar, complice anche le prestazioni clamorose di Luka Modric nel suo stesso ruolo. Ieri l’opportunità dal primo minuto, ma purtroppo all’inizio della ripresa era di nuovo in panchina: Allegri e Landucci lo hanno sostituito in favore di Fofana, giocatore molto più in linea con le caratteristiche richieste dall’allenatore.

Milan-Lecce, Ricci out a fine primo tempo: cosa è successo

In queste ore i tifosi si stanno chiedendo il motivo della sua sostituzione, preoccupati per un possibile problema fisico. In realtà non c’è alcun infortunio dietro la scelta di Allegri e Landucci di richiamarlo in panchina: c’è solo una motivazione tecnica e, da un certo punto di vista, disciplinare. Sappiamo come l’allenatore livornese è molto attento ai dettagli e Ricci era ammonito: per evitare qualsiasi tipo di problema, col Milan in vantaggio di un uomo fin da inizio partita, non ha voluto rischiare.

Mossa giusta? Forse no, perché Ricci avrebbe meritato di stare in panchina e l’ammonizione non era un problema. Samuele è un ragazzo intelligente e avrebbe saputo gestirlo senza grossi fastidi, proprio come aveva fatto Estupinan contro il Bologna in campionato (in quel caso, Allegri non lo aveva sostituito). Ecco perché è molto probabile che dietro alla scelta di cambiarlo ci sia sempre quel dettaglio di cui abbiamo parlato all’inizio: Allegri non si fida ancora al massimo della resa di Ricci, che è fisicamente lontano da quelli che sono i canoni dell’allenatore, anche in una partita totalmente indirizzata come quella di ieri col Lecce in Coppa Italia. Elementi come Loftus-Cheek, Fofana e Rabiot sono molto più in linea, ad eccezione ovviamente di Modric, che gioca uno sport a parte (ma sempre protetto da mediani muscolari). Insomma, nessun problema fisico per Ricci, che dovrà sudare parecchio per guadagnarsi un po’ di spazio in questa stagione. E lo stesso vale anche per Jashari, che si è pure infortunato. Vita dura per quelli che dovevano essere la base del Milan di oggi e di domani.

