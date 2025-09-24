Retroscena Jashari, perché era in Svizzera in queste settimane: la data del rientro

Jashari ha trascorso le ultime settimane in Svizzera e non a Milanello. Intanto c’è una nuova ipotesi per il suo rientro in gruppo

Il Milan si prepara ad riaccogliere Rafael Leao in campo. Ieri, contro il Lecce in Coppa Italia, abbiamo rivisto in campo Maignan dopo lo stop contro il Bologna: ha saltato Udine per precauzione ed è rientrato subito, nonostante qualche perplessità della vigilia. Adesso tocca al portoghese: a meno di colpi di scena, sarà fra i convocati per la partita contro il Napoli di domenica sera dopo aver saltato più di un mese e quindi tutte le partite finora di campionato. Il problema al polpaccio è risolto: domani dovrebbe tornare a lavorare in gruppo, come anticipato da Landucci ieri, ed è quindi pronto.

Non sarà ovviamente titolare, e ad Allegri le alternative non mancano: al solito Pulisic, si è aggiunto anche Nkunku, in gol al debutto da titolare col Lecce. Dopo il rientro di Leao, resterà fuori soltanto Ardon Jashari, alle prese con la frattura del perone rimediata in allenamento (in seguito ad uno scontro con Gimenez) a fine agosto. Lo svizzero è fuori già da quasi un mese e ci sono importanti aggiornamenti in merito al suo rientro.

Quando rientra Jashari

Jashari ieri era a San Siro per la partita fra Milan e Lecce in Coppa Italia. Come rivelato da diverse fonti, ha trascorso alcune settimane in Svizzera per sottoporsi a degli allenamenti personalizzati. Ora è rientrato in Italia e continuerà qui il lavoro. Il suo rientro in gruppo è previsto dopo la sosta di ottobre: il centrocampista dovrebbe quindi tornare ad allenarsi coi compagni verso metà del prossimo mese, e potrebbe rivedere il campo ad inizio novembre.

Per vederlo al top della forma, è probabile che il Milan dovrà attendere ancora alcune settimane. Ma Jashari, una volta rientrato a pieno regime, dovrà quindi lottare per ritagliarsi un po’ di spazio. Ad oggi Luka Modric, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot e Loftus-Cheek sono intoccabili a centrocampo, tanto che anche Samuele Ricci, acquistato per oltre 20 milioni, si deve accontentare di pochi scampoli di partite (e ieri, da titolare col Lecce, è uscito subito a fine primo tempo). Per l’italiano e per Jashari sarà durissima, ma entrambi sono il presente e il futuro del club. Lo svizzero è costato quasi 40 milioni e troverà il suo spazio una volta rientrato al top della forma.