Stop di un mese, il Napoli di Conte perde un protagonista: out contro il Milan

Grosso problema per Conte in vista del Milan e non solo: gli azzurri perdono un totale per un mese, infortunio serio

Il Milan ha superato abilmente anche il Lecce in Coppa Italia ed è al momento a quattro vittorie di fila. Ma soprattutto è da quattro partite (tre di campionato più una di coppa) che non prende gol. I clean sheet sono un aspetto molto importante per Allegri, che ha sempre sostenuto che i campionati li vince chi subisce meno. L’allenatore livornese è da legatissimo a questi luoghi comuni del calcio e li porta avanti con grande convinzione. Al momento in testa alla classifica c’è il Napoli di Antonio Conte, campione d’Italia in carica: per Allegri sono loro i favoriti per la vittoria finale.

Conte, invece, spinge sul fatto che gli azzurri avranno anche la Champions da giocare e non sono una squadra rodata per fare entrambe le competizioni ad alto livello. Domenica sera i due allenatori si ritroveranno di fronte per una sfida che si riaccende dopo anni di assenza (la prima volta più di dieci anni con l’incredibile vittoria della Juventus di Conte contro il formidabile Milan di Allegri). E, a proposito di assenze, il Napoli dovrà fare a meno a San Siro di un giocatore molto importante.

Infortunio Buongiorno, chi gioca al suo posto in Milan-Napoli

Nel corso della partita contro il Pisa di lunedì scorso, è uscito per infortunio Alessandro Buongiorno. Il difensore italiano è reduce da una stagione molto complicata dal punto di vista fisico: l’anno scorso, infatti, ha saltato metà campionato, ed è questo a rendere ancor più incredibile l’impresa compiuta dal Napoli e da Conte per la vittoria dello Scudetto senza un giocatore chiave. E lo è anche adesso, e il suo infortunio è sempre un problema.

Buongiorno non sarà in campo a San Siro col Milan quindi, a meno di clamorosi colpi di scena. Al momento non ci sono ancora ufficialità sull’entità dell’infortunio: farà oggi gli esami strumentali per definirlo, ma secondo Il Mattino si tratta di un stiramento della coscia che, con tutta probabilità, lo terrà fuori dai campi dalle tre alle quattro settimane. Quasi un mese di stop quindi per un giocatore chiave per il Napoli e per la difesa di Conte. Che dovrà già rinunciare a lui per la delicatissima sfida contro il Milan di domenica, una sfida dal sapore di Scudetto. Chi giocherà al uso posto? Juan Jesus è il primo indiziato, ma Rrahamani è tornato a disposizione da poco e c’è anche l’opzione Marianucci.