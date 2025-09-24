Titolare e protagonista, tifosi stupiti dalla sua prestazione: il Milan ha un’arma in più

Allegri lo ha schierato titolare contro il Lecce in Coppa Italia e i tifosi sono rimasti stupidi dalla sua prestazione

Un altro bel Milan quello che abbiamo visto ieri contro il Lecce a San Siro in Coppa Italia. Tre gol alla squadra di Eusebio Di Francesco, sconfitta anche alla seconda giornata di campionato al Via del Mare. I rossoneri vivono un momento molto positivo: è la quarta vittoria di fila, e adesso arriva il primo impegno complicato contro il Napoli di Antonio Conte ancora al Giuseppe Meazza. Un’occasione per Allegri e la sua squadra di dimostrare di aver fatto un salto di qualità sotto tutti i punti di vista, la classica prova del nove, in attesa anche della sfida con la Juventus nel week-end successivo. In vista del Napoli, ieri Allegri ha fatto un po’ di turnover: abbiamo visto dal primo minuto De Winter al posto di Gabbia, Nkunku in avanti con Gimenez, Ricci in mezzo al campo e anche Davide Bartesaghi come terzino sinistro invece di Estupinan. Ed è di lui che vogliamo parlare adesso: l’esterno rossonero, prodotto dal settore giovanile, ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore affidabile e di avere delle qualità molto importanti.

Bartesaghi convince San Siro, Allegri crede in lui

Il livello di qualità di Bartesaghi non è una sorpresa. Ogni volta che è stato chiamato in causa ha messo in mostra le sue doti, e anche in più posizioni. Ieri lo abbiamo visto al posto di Estupinan e quindi da terzino sinistro in fase di non possesso e da quinto in fase di sviluppo. L’assist per il gol di Santiago Gimenez è suo: ha attaccato benissimo lo spazio alle spalle del terzino destro e l’ha messa con grande precisione sul piede del messicano, che ha dovuto soltanto spingere in porta.

Oltre all’assist, la prestazione di Bartesaghi in generale è stata di grande valore. Un ragazzo affidabile, serio e a completa disposizione della squadra. In queste ore sui social si sta parlando moltissimo di lui e il Milan ha pubblicato sui social anche un’immagine con le sue statistiche: 1 assist, come abbiamo visto, 3 chance create, 90% di passaggi riusciti e 5 duelli vinti nei 90′ di gioco. Numeri importanti per un ragazzo che ha sempre mostrato di avere qualità importanti ma non è mai riuscito a dimostrarlo con continuità.

A top shift down the left flank 🔥 pic.twitter.com/1a1YwpAiN7 — AC Milan (@acmilan) September 23, 2025

Allegri gli sta dando il giusto spazio: è lui il sostituto di Estupinan ed è probabile che troverà molto spazio durante la stagione, e occhio anche alla possibilità di vederlo nel ruolo di difensore centrale. Con uno sviluppi con tre difensori centrali, lui ha tutto quello che serve per giocare al posto di Pavlovic, e può farlo anche con maggior qualità.