Leao pronto al rientro, come verrà gestito e quale sarà il suo ruolo: l’idea di Allegri

Leao rientrerà per Milan-Napoli e partirà ovviamente dalla panchina: come sarà gestito e qual è il ruolo che ricoprirà con Allegri

Siamo sempre più vicini al rientro di Rafael Leao dopo oltre un mese di stop. Sembrava essere un infortunio di poco conto quello dello scorso 17 agosto contro il Bari in Coppa Italia, e invece è stato più serio del previsto. Il problema è soleo è difficile da gestire: anche se guarito, è sempre soggetto a ricadute. Per questo motivo, né Leao e né lo staff medico hanno voluto affrettare i tempi. Adesso però ci siamo: fra oggi e domani, come annunciato anche da Landucci dopo la gara col Lecce di martedì in Coppa Italia, tornerà a lavorare in gruppo e, a meno di clamorosi di colpi di scena, sarà fra i disponibili per domenica contro il Napoli.

Partirà ovviamente dalla panchina e il suo ritorno in campo sarà graduale. Mentre lui era out, nel frattempo Santiago Gimenez è cresciuto (con anche il ritorno al gol martedì), Christopher Nkunku ha migliorato la sua condizione e Christian Pulisic ha continuato a fare il fenomeno. E almeno due di questi quattro verranno sempre esclusi da una ipotetica formazione titolare. Leao però va gestito, e Allegri sembra avere le idee molto chiare su quelle che saranno le sue funzioni.

In che ruolo giocherà Leao: l’idea di Allegri è semplie

Se la partita col Napoli dovesse permetterlo, Leao potrebbe giocare già qualche scampolo di partita domenica. Non è certo, soprattutto se dovessero verificarsi alcune condizioni durante la gara, ma è chiaro che Allegri lo terrà in seria considerazione come rinforzo dalla panchina se ce n’è bisogno. Il suo rientro, come detto, sarà graduale: bisognerà gestirlo bene per evitare qualsiasi tipo di problema, ed è probabile quindi che passerà qualche settimana prima di vederlo titolare.

Ma in che ruolo giocherà? La strada è tracciata. Leao farà l’attaccante, e per un motivo ben preciso. Allegri sa perfettamente che non riuscirà a convincere il portoghese a lavorare (e bene) in fase difensiva: Rafa è tatticamente pigro e non dà garanzie da questo punto di vista. Se non ci sono riusciti Pioli, Fonseca e Conceicao, non ci riuscirà nemmeno Max. Ecco perché con lui fa la punta: in quella posizione farà meno “danni” senza palla, con compiti di prima pressione ed eventuale intercettazione di linee di passaggio, dopodiché si difenderà con Rabiot a sinistra e Saelemaekers a destra: equilibrio assicurato.

Inoltre Allegri vuole sfruttare le qualità di Rafa sul lungo: difendendo basso, si creerà più spazio in avanti per le corse di Leao, che è da sempre il suo punto di forza. Intorno a lui e con lui ci sarà uno fra Pulisic e Nkunku, con l’americano in vantaggio per forza di cose, e sarà fondamentale trovare la giusta connessione e le giuste posizioni. Per quanto riguarda questo aspetto, Allegri può contare sulla grandissima intelligenza tattica di Pulisic, che saprà adattarsi a Leao e non viceversa.