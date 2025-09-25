Lo sfortunato record del Milan, nessuno come i rossoneri in Europa: dato clamoroso

Lo sfortunato record del Milan in questo inizio di stagione: nessuna squadra in Europa come i rossoneri, cosa è successo

Il Milan è protagonista di un inizio di stagione di altissimo livello. La sconfitta al debutto contro la Cremonese, arrivata in maniera clamorosa, è soltanto un ricordo. Da quel momento in poi, quattro vittorie di fila: tre in campionato e una in Coppa Italia. Oltre ai risultati positivi, ha colpito e non poco l’organizzazione di gioco e la qualità espressa: è un Allegri completamente diverso rispetto a quello del suo ultimo ciclo alla Juventus, finalmente. I bianconeri, con lui alla guida, non sono mai stati così brutti: senza risultati e senza gioco, uno dei peggiori momenti della storia della vecchia signora.

Allegri, che ha trovato un contratto col Milan da oltre sei milioni a stagione con grande fortuna, doveva fare qualcosa. E qualcosa l’ha fatta, a partire dai cambiamenti del suo staff. Oggi il Milan gioca un calcio completamente diverso e i risultati si sono visti. E oltre al gioco, c’è anche solidità difensiva: quattro clean sheet di fila. L’ultimo gol subito è la rovesciata di Bonazzoli. Ed è una cosa che non si vedeva da tempo. Ma purtroppo c’è anche un record… sfortunato.

Milan, record di pali: nessuno come i rossoneri

Martedì contro il Lecce in Coppa Italia il Milan ha colpito tre legni: due pali e una traversa. E questo sta diventando una costante nelle partite del Milan. Con i tre di martedì sera, i rossoneri hanno raggiunto quota 11 pali/traverse: nessuno in Europa ne ha colpiti così tanti e al secondo posto c’è il Real Madrid con quasi la metà: 6.

Sfortuna ma anche imprecisione, ed è su quello che bisognerà lavorare in queste settimane. Il Milan crea tantissimo e sta anche segnando molto, ma può essere ancora più incisivo di quanto lo è stato finora. I rossoneri hanno un vantaggio enorme rispetto alle altre: non hanno altri impegni oltre al campionato e, soprattutto, hanno una rosa di primissimo livello. Raramente si è vista una squadra così forte a disposizione di un allenatore senza nemmeno le coppe. Questo significa che Allegri è, in qualche modo, obbligato a pensare allo Scudetto. Per vincerlo, poi, dipenderà da troppi fattori impronosticabili, ma il Milan non deve perdere l’occasione di provarci e siamo certi che lo farà. E se gli attaccanti aggiustano anche la mira, allora le probabilità si alzeranno ulteriormente.