Manchester United, assalto a un titolare del Milan: Amorim lo vuole

I Red Devils stanno pensando a un giocatore della squadra di Allegri per rinforzarsi nel 2026: ci sarà la trattativa?

Il Milan sta attraversando un buon momento, dopo la sorprendente sconfitta nella prima giornata di Serie A contro la Cremonese. Quel KO a San Siro contro la neopromossa ha avuto effetti positivi sull’ambiente, portando a una reazione sotto ogni punto di vista.

Dopo quattro vittorie di fila senza subire gol tra campionato e Coppa Italia, ora i rossoneri hanno in calendario due big match contro Napoli e Juventus. Massimiliano Allegri si aspetta delle prestazioni di alto livello e dei risultati positivi, ovviamente. Soprattutto i giocatori di maggiore esperienza saranno chiamati a fare la differenza, trascinando i compagni. Al Milan è facile fare il nome di Luka Modric, arrivato in estate e subito diventato leader del gruppo. Ma non è l’unico a dover esercitare leadership.

Milan, un “senatore” rossonero in Premier League

Ovviamente, un altro elemento importantissimo è Mike Maignan, capitato della squadra. Dopo aver saltato la trasferta di Udine a causa di un risentimento muscolare accusato nella precedente partita contro il Bologna, è rientrato in Coppa Italia contro il Lecce. Subito titolare, Allegri non lo ha risparmiato per Milan-Napoli. Evidentemente, non c’era una situazione di rischio e non è stato ritenuto necessario lasciarlo in panchina.

Maignan è rimasto in rossonero anche grazie allo stesso Allegri, che ha cercato di bloccarne la partenza durante lo scorso calciomercato estivo. C’era stata una trattativa con il Chelsea, che però non ha offerto i circa 25 milioni di euro richiesti dal Milan. Non è arrivato neppure a 20, quindi l’affare è completamente naufragato.

Stando a quanto trapelato dall’Inghilterra, il Chelsea non ha accantonato la possibilità di ingaggiare Maignan. Potrebbe prenderlo a parametro zero, dato che il portiere francese ha un contratto in scadenza a giugno 2026. La trattativa per il rinnovo è ferma e non si sa se ripartirà. Il rischio che l’ex Lille se ne vada gratuitamente è concreto.

Ma non c’è solo il Chelsea in agguato. Secondo TalkSport, anche il Manchester United sta monitorando la situazione del numero 16 del Milan. Nonostante l’acquisto di Senne Lammens per circa 20-21 milioni di euro, nelle prime partite della stagione è stato Altay Bayındır a giocare titolare. Il turco non convince pienamente Ruben Amorim, che potrebbe chiedere alla dirigenza un nuovo portiere. Vedremo se ci sarà un’offerta per Maignan.