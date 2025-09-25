Milan, perché Nkunku esulta con il palloncino: la spiegazione

L’attaccante francese è andato in gol alla prima partita da titolare con la maglia rossonera: nell’occasione ha sfoggiato la sua celebra esultanza.

Era un match dei Sedicesimi di Coppa Italia e c’erano più motivi per vedere Milan-Lecce martedì sera. Uno di questi era Christopher Nkunku, uno degli ultimi arrivati che per la prima volta era stato schierato da titolare.

L’ex Chelsea ha giocato nel suo ruolo preferito, quello di seconda punta, affiancando Santiago Gimenez nel 3-5-2. Entrambi gli attaccanti sono andati in gol. Il nazionale messicano ha sbloccato sé stesso e la partita segnando la rete dell’1-0, il francese ha realizzato il raddoppio con una bella girata al volo su cross di Alexis Saelemaekers. Niente male per la sua prima marcatura in maglia rossonera, certamente gli darà fiducia in vista delle prossime partite. Ha caratteristiche che possono tornare molto utili a Massimiliano Allegri, che conta di riportare il Diavolo in Champions League e che avrà bisogno anche di lui per raggiungere questo obiettivo fondamentale.

Nkunku gol in Milan-Lecce: cosa c’è dietro l’esultanza speciale

Dopo la rete segnata al Lecce, Nkunku ha estratto dai calzettoni un palloncino rosso e l’ha gonfiato. Non è stata una sorpresa, perché già in passato aveva sfoggiato questo tipo di esultanza. Succedeva anche al Lipsia e al Chelsea. C’è una spiegazione precisa per questo gesto.

È stato lo stesso Nkunku a spiegare perché esulta in quel modo dopo aver segnato allo Shakhtar Donetsk in un match di Champions League nel 2022: “Lo faccio per mio figlio, adora i palloncini e allora quando segno dedico il gol a lui in questo modo“. Ai tempi gonfiò un palloncino rosso, trasferendosi al Chelsea è passato ai palloncini blu. Ovviamente, il colore è legato a quello della squadra in cui milita. Il figlio apprezzerà sicuramente e spera di vedere il padre segnare più gol possibili. Il nuovo numero 18 del Milan cercherà di accontentarlo.

I costi dell’affare: quanto incassa il Chelsea

Nkunku è arrivato a Milano a titolo definitivo per circa 35-37 milioni di euro più 5 di bonus, uno degli acquisti più costosi nella storia del club rossonero. Era approdato al Chelsea nel mercato estivo 2023 per 60 milioni di euro, dopo due stagioni di altissimo livello con il Lipsia: 35 gol e 20 assist in 52 presenze nella 2021/2022, 23 gol e 9 assist in 36 presenze.

Con i Blues ha totalizzato 18 reti e 5 assist in 62 partite. Tra infortuni e prestazioni altalenanti non ha convinto in Inghilterra, ora ci riprova al Milan. Il debutto da titolare è andato bene, però deve crescere ancora di condizione, adattarsi alla nuova squadra e cercare di tornare ai livelli espressi a Lipsia. Se lo farà, Allegri avrà un’arma importante a sua disposizione.