Milan, ritorno confermato: Allegri avrà un’arma in più contro Conte

Le condizioni di Leao migliorano: ecco le ultime notizie importanti che arrivano da Milanello.

Il Milan sta vivendo un periodo positivo con quattro vittorie consecutive conquistate tra Serie A e Coppa Italia. Nessun gol subito, altro dato molto importante. Ma adesso sono in arrivo due test molto difficili contro Napoli e Juventus.

Domenica a San Siro arrivano i campioni d’Italia in carica, reduci dalla vittoria 3-2 contro il neopromosso Pisa. Nella scorsa stagione gli azzurri di Antonio Conte hanno vinto entrambi gli scontri, quindi in casa rossonera c’è anche voglia di rivincita. Sconfiggere il Napoli sarebbe come superare un esame di maturità per la squadra di Massimiliano Allegri, che domenica tornerà regolarmente in panchina dopo averla lasciata (causa squalifica) al vice Marco Landucci nelle ultime due partite.

Leao recuperato per Milan-Napoli? Le ultime news da Milanello

Nel recente match di Coppa Italia contro il Lecce hanno trovato il gol sia Santiago Gimenez sia Christopher Nkunku, oltre a Christian Pulisic. Un bel segnale che i giocatori offensivi del Milan siano riusciti a timbrare il cartellino prima della super sfida contro il Napoli.

E Allegri potrebbe avere a disposizione un altro calciatore importantissimo in attacco: Rafael Leao. Oggi il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello, non succedeva da oltre un mese. L’infortunio al polpaccio destro risale al 17 agosto, quando al 17′ di Milan-Bari di Coppa Italia lasciò il campo dopo aver anche segnato il gol dell’1-0. Quella rimane l’unica presenza ufficiale in questa stagione.

Leao potrebbe essere convocato per la prossima partita, anche se sicuramente non partirà titolare. Nel caso, si accomoderà in panchina e poi starà ad Allegri valutare se e quando inserirlo. Dopo un lungo stop e pochissimi allenamenti col resto della squadra, il suo minutaggio sarà inevitabilmente ridotto. Vedremo. Intanto, è importante il suo rientro in gruppo, un primo passo tanto atteso.

Il numero 10 del Milan viene da quattro stagioni nelle quali è andato in doppia cifra sia come gol sia come assist, questo dice tanto del suo valore e della sua importanza per la squadra. Con Allegri ha instaurato un ottimo rapporto fin da subito, si è messo a disposizione e stava lavorando bene anche in un ruolo diverso dal solito, visto che il nuovo allenatore lo stava impiegando seconda punta e non esterno prima dell’infortunio. Vedremo quanto ci metterà Rafa a tornare al top della condizione fisica e a fare la differenza. Il Milan ha bisogno di lui.