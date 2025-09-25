Rifiuta un’offerta, ora può tornare al Milan: l’annuncio scatena i tifosi

Un importante annuncio emesso oggi rappresenta un assist per il club rossonero: il rientro di un grande ex potrebbe essere a un passo.

Dopo tante critiche rivolte alla dirigenza nel corso della scorsa stagione e dell’ultima sessione estiva del calciomercato, ma in questo momento c’è un po’ di tregua. Il Milan sta facendo buoni risultati sul campo e i tifosi sono contenti di questo, anche se adesso arriveranno big match contro Napoli e Juventus che rappresenteranno dei veri e propri esami per la squadra di Massimiliano Allegri.

Superarli positivamente darebbe una bella iniezione di fiducia a tutto l’ambiente. La tifoseria rossonera si aspetta una stagione di ottimo livello, non essendoci partite europee da disputare ci potrebbe essere l’occasione di lottare per lo Scudetto. Un po’ come successo al Napoli nello scorso campionato. Vincere il 20° tricolore sarebbe un grande traguardo per tutto il mondo Milan.

Milan, un grande ex verso il rientro in rossonero

Uno che di Scudetti ne ha vinti da dirigente rossonero è Adriano Galliani, del quale si parla da settimane in merito a un possibile ritorno. Sono arrivati rumors un po’ contrastanti sull’argomento.

In attesa di capire se effettivamente tornerà al Milan, da oggi Galliani non è più l’amministratore delegato del Monza. Infatti, è stata ufficializzata la cessione dell’80% delle quote da Fininvest a Beckett Layne Ventures. L’atteso closing è finalmente arrivato, spazzando via ogni voce negativa sull’operazione. Stando agli accordi firmati, entro giugno 2026 BLV acquisirà anche il restante 20%.

A Galliani erano stato offerto di rimanere nel ruolo di presidente, ma ha preferito rifiutare: “Una scelta difficile presa per dedicarmi al meglio alle altre attività in cui sono impegnato – spiega – ma anche per lasciare alla nuova proprietà la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i loro progetti. Tra questi riportare il Monza in A“.

Il dirigente brianzolo era tornato al Monza nel 2019, quando Silvio Berlusconi decise di comprare il club allora partecipante al campionato di Serie C. Nel 2021 lo ha riportato in Serie B e nel 2023 c’è stata la storica promozione in Serie A. Morto Berlusconi, Fininvest si è messa alla ricerca di investitori per vendere le proprie quote e nella passata stagione c’è stata la retrocessione in Serie B.

Galliani ha scelto di farsi da parte, dopo essere rimasto in questi mesi di transizione. È libero di tornare al Milan, se verrà trovata la quadra per il suo inserimento nell’organigramma dirigenziale rossonero. Contatti con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic ci sono già stati, non rimane che attendere.