Theo Hernandez l’ha fatto di nuovo: i tifosi sauditi impazziscono (VIDEO)

L’ex terzino rossonero è stato protagonista in Arabia Saudita: l’episodio ha fatto parlare di lui anche in Italia.

Theo Hernandez è uno dei calciatori che in questi anni hanno deciso di proseguire la loro carriera nella Saudi Pro League, campionato dal quale arrivano offerte ricchissime. Non era la sua prima scelta, avrebbe preferito rimanere in una delle principali leghe europee, ma non è arrivata la proposta giusta.

Il suo agente Manuel Garcia Quilon aveva avuto contatti con l’Atletico Madrid, soluzione molto gradita al giocatore. L’accordo sul contratto era stato sostanzialmente raggiunto, però tra i club c’era distanza sul prezzo del cartellino e l’operazione non si è concretizzata. Non avendo avuto altre opzioni gradite, ha detto sì all’alettante contratto offerto dall’Al Hilal: un triennale da circa 18 milioni di euro netti annui.

Al Hilal, Theo Hernandez show nella Saudi Pro League

Hernandez ha ritrovato delle vecchie conoscenze della Serie A nella nuova squadra, a partire dall’allenatore Simone Inzaghi. Presenti anche Kalidou Koulibaly (ex Napoli), Joao Cancelo (ex Inter e Juventus) e Sergej Milinkovic-Savic (ex Lazio). La stagione dell’Al Hilal è cominciata con 4 vittorie e 2 pareggi in 6 partite tra Saudi Pro League, King’s Cup e Champions League Elite.

Theo ha messo a segno 3 gol, l’ultimo nella recente partita di campionato contro l’Al-Okhdood Club. La squadra di Inzaghi era passata in svantaggio per il gol di Khaled Narey, poi Leonardo ha siglato la rete del pareggio e proprio Hernandez ha firmato il raddoppio. Ancora Leonardo a chiudere i conti siglando il 3-1 definitivo che regalato 3 punti preziosi all’Al Hilal.

Decisamente bello il gol di Theo, che ha fatto un coast to coast come quelli già ammirati ai tempi del Milan e poi ha trafitto il portiere avversario. A qualcuno ha ricordato quello meraviglioso che fece contro l’Atalanta nella stagione 2021/2022, conclusa con la vittoria dello Scudetto. Scudetto che il suo attuale allenatore perse contro i rossoneri. Ora Inzaghi spera che Hernandez lo aiuti a vincere il titolo in Arabia Saudita.