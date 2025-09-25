Un bomber al Milan a gennaio: concorrenza anticipata, colpo da 10 milioni

I rossoneri sono già al lavoro per l’acquisto dell’attaccante che non è arrivato in estate per gennaio. Tare vuole anticipare tutti

Tare di profilo
Il Milan ci riprova a gennaio (ANSA) – MilanLive.it

Il rientro di Rafael Leao è per il Milan una splendida notizia. In queste settimane i rossoneri hanno dimostrato ampiamente di poter fare a meno del portoghese: le qualità in avanti non mancano nelle alternative perché Nkunku e Pulisic non hanno niente in meno rispetto all’ex Sporting Lisbona e Lille. Ma resta un giocatore importante e soprattutto un’arma in più per Allegri, che ha tutta l’intenzione, come dimostrato durante la Pre Season, di fare di lui un centravanti. Una scelta inevitabile per una questione difensiva: in attacco avrà compiti nella prima pressione e nell’intercettare linea di passaggio, il lavoro grosso lo faranno Rabiot a sinistra e Saelemaekers a destra.

L’unico modo per farlo giocare senza che sia un limite per la squadra è quello, e Allegri lo sa molto bene. In sua assenza, il centravanti del Milan è stato Santiago Gimenez, in gol col Lecce in Coppa Italia: con il rientro di Leao, il messicano è il primo indiziato a perdere il posto. Non ha mai convinto Allegri fin dall’estate e chissà che a gennaio non possano aprirsi nuovi scenari sul mercato. A quel punto però il Milan avrebbe bisogno di un altro attaccante.

Allegri spinge per avere Vlahovic a gennaio, i dettagli

Gimenez ha ribadito per l’ennesima volta anche dopo la gara col Lecce di martedì che non ha mai pensato di lasciare il Milan e non lo sta pensando adesso. La società però si aspetta adesso delle risposte: un primo segnale è arrivato con il gol proprio in settimana, ma ora deve continuare così anche se il rischio di giocare pochissimo (con anche il rientro di Leao) c’è.

Vlahovic in primo piano
Il Milan ci riprova a gennaio (ANSA) – MilanLive.it

Ecco perché non è da escludere che il messicano possa tornare sul mercato a gennaio: Roma e Chelsea sono ancora interessate, senza dimenticare il Fenerbahce, che aveva fatto un sondaggio durante l’estate. A quel punto però il Milan avrebbe bisogno di aggiungere un centravanti e quel centravanti può essere Dusan Vlahovic. Allegri ha sempre pensato a lui anche per tutta l’estate, ma i costi erano troppo alti: la Juventus, che voleva sbarazzarsene a tutti i costi, chiedeva almeno 20 milioni per lasciarlo partire. A questi soldi si aggiungono anche quelli dell’ingaggio: 12 milioni a stagione. A gennaio possono aprirsi altri scenari: i bianconeri, a sei mesi dalla scadenza, potrebbero decidere di abbassare le pretese e il giocatore stesso è già consapevole che non può chiedere gli stessi soldi di stipendio. Insomma, gennaio è ancora lontano ma in casa Milan qualche riflessione già c’è.

