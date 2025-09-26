C’è una clamorosa ipotesi su Leao per Milan-Napoli

Milan-Napoli: Leao tornerà fra i convocati dopo l’allenamento di ieri in gruppo, e c’è anche una clamorosa ipotesi. I dettagli

Più di un mese di stop. L’infortunio di Rafael Leao si è rivelato più grave del previsto: doveva essere un problema di poco conto, invece il portoghese ha saltato finora tutte le quattro partite di campionato e la gara di Coppa Italia di martedì scorso contro il Lecce a San Siro. Il Milan però ha fatto benissimo anche senza di lui. E così ha potuto lavorare con calma e rientrare solo a tempo debito. E quel tempo è arrivato: l’infortunio è smaltito, un po’ di preoccupazione per eventuali ricaduta c’è e ci sarà ancora ma il recupero è totale. Ieri il primo allenamento in gruppo 39 giorni dopo.

Sarà sicuramente convocato per la partita contro il Napoli (che, al contrario, ha perso un giocatore fondamentale come Alessandro Buongiorno): un’arma in più per poter vincere questa partita e agguantare proprio gli azzurri in testa alla classifica. Il Milan deve pensare a vincere: è un’occasione unica contro una squadra che gioca la Champions e ha una rosa ancora in fase di rodaggio. E con anche un Leao in più pronto a dare il suo contributo.

Leao titolare in Milan-Napoli? Difficile, ma non impossibile

La convocazione è certa (lo sapremo ufficialmente domani nella conferenza stampa di vigilia di Allegri alle ore 12:00) ma sul suo impiego c’è ancora qualche dubbio. L’allenatore toscano ha parlato molto con Leao in questi mesi: per lui ha un piano molto particolare per quanto riguarda il suo ruolo e le sue funzioni. Farà l’attaccante, unico ruolo utile per evitare che crei problemi in fase di non possesso e dove può scatenare la sua qualità migliore: le corse sul lungo, in caso di ripartenza.

Ma Leao giocherà contro il Napoli? Difficile vederlo in campo dal primo minuto, anche se è una ipotesi che non possiamo escludere del tutto. Potrebbe essere una mossa di Allegri per cogliere di sorpresa Conte (ma siamo sicuri che l’allenatore leccese la sta già considerando). Lo scenario più probabile resta un impiego a partita in corso se le condizioni della gara dovessero permetterlo: con un Milan magari in vantaggio di un gol e quindi col Napoli a caccia di spazi nel blocco basso rossonero, Leao può diventare un’arma per sfruttare eventuali ripartenze. I titolari, a meno di sorprese quindi, saranno Santiago Gimenez e Christian Pulisic come contro l’Udinese. Parte dalla panchina anche Christopher Nkunku, che contro il Lecce in Coppa Italia ha dato segnali molto importanti. C’è l’imbarazzo della scelta per Allegri: altro che quarto posto, con una squadra così deve puntare al bottino pieno.