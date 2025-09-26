Dal Club Brugge al Milan, atto terzo: l’attaccante nel mirino di Tare

I rossoneri guardano ancora in casa Club Brugge per un possibile acquisto dopo De Ketelaere e Jashari: nel mirino stavolta c’è un attaccante

Milan e Club Brugge sono state protagoniste quest’estate di un’altra trattativa movimentata. La prima volta era accaduto nell’estate del 2022 per Charles de Ketelaere: ci mise un bel po’ Paolo Maldini per riuscire a strappare l’accordo, ma Igli Tare e Giorgio Furlani sono andati anche oltre. Due mesi e più di trattativa per Ardon Jashari, con continui capovolgimenti di fronte anche se il giocatore non ha mai avuto alcun dubbio sul suo trasferimento al Milan. Ed è stato questo a fare la differenza: i rossoneri non hanno mai cambiato sostanzialmente la loro offerta, solo l’atteggiamento (non troppo professionale) dello svizzero ha convinto alla fine i belgi a dire sì. Purtroppo l’anno di Jashari è iniziato con un brutto infortunio al perone: tornerà per metà ottobre ad allenarsi. Ma ora Milan e Club Brugge potrebbero dar vita anche ad un terzo capitolo: c’è un attaccante italiano ma naturalizzato tedesco che segna a raffica e sogna di vestire la maglia rossonera.

Il Milan pensa ad un altro acquisto dal Club Brugge, i dettagli

“Inzaghi è il mio più grande idolo” ha rivelato qualche tempo fa il giovane Nicolò Tresoldi, bomber del Club Brugge autore di un inizio di campionato di altissimo livello. Nato a Cagliari, si è trasferito da piccolo in Germania e lì ha vissuto tutta la sua vita personale e professionale fino al passaggio quest’estate al Club Brugge dall’Hannover, club in cui è nato e cresciuto.

Un affare importante per il Bruges da quasi 10 milioni. E quando un club come questo fa un’operazione simile, è perché sa che è un investimento giusto. Non a caso, la stagione di Tresoldi è iniziata molto bene: 5 gol in 14 presenze e nell’ultima giornata, nel clamoroso 5-5 contro il Westerlo, ha segnato anche una doppietta. Niente male per un ragazzo del 2004 alla sua prima esperienza da protagonista dopo anni di giovanili nell’Hannover. Grande tifoso rossonero, sogna di giocare un giorno per il Milan, ma per raggiungere questo livello dovrà continuare ad avere un rendimento simile se non anche superiore. I rossoneri, legati ormai da un filo diretto con i belgi, lo terrà d’occhio e sarà molto attento alla crescita e all’evoluzione del ragazzo. E chissà che non possa diventare lui il terzo episodio della non tanto simpatica telenovela di mercato fra le due società.