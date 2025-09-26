È tutto pronto per il ritorno di Galliani al Milan: quale sarà il suo ruolo e di cosa si occuperà

Galliani si prepara al grande e inaspettato ritorno al Milan: quale sarà il suo ruolo coi rossoneri e di cosa si occuperà

Il ritorno di Adriano Galliani al Milan è sempre più vicino. Nelle scorse ore, l’ufficialità del passaggio del Monza ad un fondo americano: è l’uscita definitiva della famiglia Berlusconi nel calcio dopo un’era irripetibile. L’ex amministratore delegato rossonero ha rinunciato alla carica di presidente del Monza che gli era stata offerta, come ha annunciato lui stesso. Ha detto che vuole dare spazio a nuovi dirigenti per questo nuovo percorso della società, ma dietro a questa scelta c’è il Milan.

I colloqui con Gerry Cardinale non sono più una notizia: Galliani ha già parlato col proprietario rossonero e ha avuto sicuramente contatti anche con Zlatan Ibrahimovic, che ha avuto un ruolo decisivo per l’idea del ritorno del dirigente. I tifosi sono in trepidante attesa per questo clamoroso ritorno: dopo l’addio nel 2017, con la cessione del Milan a Yonghong Lì, Galliani è pronto a rappresentare di nuovo i colori rossoneri dopo l’ottimo lavoro svolto anche al Monza con la storica promozione in Serie A.

Galliani al Milan, il grande ritorno: di cosa si occuperà

Ma quale sarà il ruolo di Galliani al Milan? Negli ultimi mesi, la società rossonera ha preso delle scelte in totale contro tendenza rispetto al passato: ha aggiunto un direttore sportivo, figura che mancava dall’addio di Frederic Massara (e che nel frattempo ha ricoperto disastrosamente Geoffrey Moncada, ad oggi ancora dirigente rossonero nonostante i gravi errori), e ha scelto un allenatore molto diverso da quelli precedenti e con uno stipendio ben al di sopra dei paletti imposti dalla proprietà.

Il ritorno di Allegri si è aggiunto a quello di Ibrahimovic, tornato nella veste di consulente di Cardinale verso la fine del 2023. E adesso è tutto pronto per il terzo grande ritorno, quello di Galliani: tutti e tre sono stati protagonisti dello Scudetto della stagione 2010-2011. A compilare il quadrilatero ci sarà Igli Tare: il Milan ripartirà da loro quattro, con Giorgio Furlani nelle retrovie da amministratore delegato e con un ruolo sempre più legato a questioni economico-finanziarie, e con Moncada di nuovo nell’area scouting. Con Galliani, inoltre, che avrà al Milan un ruolo di super consulente (Head of Football del Milan, probabilmente) la società rossonera potrebbe tornare ad avere un po’ di quel peso politico che ha completamente perso e che Paolo Scaroni, confermato Presidente, non è riuscito mai ad imporre.