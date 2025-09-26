Nervosismo in casa Inter, Chivu sbotta: “Andate a Milanello!”

Durante un allenamento della squadra nerazzurra c’è stato un momento di tensione: ecco il racconto da Appiano Gentile.

Dopo la sconfitta 4-3 contro la Juventus a Torino, l’Inter si è riscattata sconfiggendo l’Ajax in Champions League e poi il Sassuolo in Serie A. Il prossimo match di campionato è in programma sabato sera a Cagliari, impegno da non sottovalutare contro una squadra che non ha iniziato male la stagione: 7 punti in 4 partite, 1 in più dell’Inter.

La squadra di Christian Chivu non vuole fallire l’appuntamento con la vittoria, anche perché in questa quinta giornata ci sono scontri come Juventus-Atalanta e Milan-Napoli, dunque i nerazzurri potrebbero recuperare punti su qualche rivale nella corsa Scudetto. L’allenatore rumeno è costantemente sotto esame, è stato scelto un po’ a sorpresa dopo il divorzio con Simone Inzaghi e vuole dimostrare di essere all’altezza.

Tensioni prima di Cagliari-Inter: cosa è successo

Tra i tifosi dell’Inter c’è chi non è contento del calciomercato estivo e anche delle prestazioni di qualche calciatore. Nel corso di un allenamento al centro sportivo di Appiano Gentile è successo un episodio singolare.

Mercoledì Chivu ha interrotto la seduta dopo che una persona presente nella tribunetta ha detto “Adesso fallo anche domenica” in seguito a un gol realizzato da Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, nonché capitano della squadra, è finito nel mirino e l’allenatore è intervenuto per difenderlo urlando: “Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire la domenica o altre cose… Sennò andate a Milanello. Qua si lavora, si sbaglia per migliorare, porca tr**a“.

Chivu era decisamente arrabbiato. L’allenamento non era ufficialmente aperto al pubblico, ma ad Appiano Gentile erano presenti come ospiti delle persone legate agli sponsor e dei rappresentati di alcuni Inter Club. Qualcuno ha fatto una battuta nei confronti di Lautaro Martinez e il tecnico nerazzurro si è infuriato, citando anche Milanello, il centro sportivo presso il quale si allena il Milan.

Chivu vuole solo persone che sostengono i suoi calciatori e non ha gradito il commento indirizzato al suo capitano. Avrebbe potuto ignorare e proseguire dirigendo l’allenamento, ma non ha resistito e ha preferito intervenire scagliandosi verbalmente contro la persona in questione.