Retroscena Rabiot, cosa è successo in estate con Allegri: l’annuncio spiazza

Rabiot in un’intervista ha rivelato un retroscena che riguarda il suo rapporto con Allegri durante tutta l’estate, le sue parole

Adrien Rabiot ha avuto subito un grande impatto al Milan. I rossoneri lo hanno acquistato per 7 milioni più bonus dal Marsiglia all’ultimo giorno di mercato: dopo la sconfitta contro la Cremonese al debutto in campionato, la società ha deciso di accelerare per accontentare Massimiliano Allegri. Un acquisto molto importante e lo ha dimostrato fin da subito: da quando è arrivato, Rabiot è stato subito schierato da titolare e non è più uscito, nemmeno contro il Lecce in Coppa Italia. Un giocatore fondamentale perché conosce Allegri alla perfezione e rappresenta, dal punto di vista delle caratteristiche, il centrocampista perfetto per l’allenatore toscano.

Rabiot ha alzato subito il livello insieme a Luka Modric, ma ha mostrato anche qualità diverse rispetto a quelle mostrate alla Juve: è evidente che siano grandi meriti di Roberto De Zerbi sui suoi miglioramenti nella gestione della palla e dei tempi. Aveva iniziato la stagione col Marsiglia e non c’erano segnali di un addio, poi la lite con Rowe in spogliatoio e la decisione dell’allenatore italiano, insieme alla società, di metterlo sul mercato. A quel punto il Milan ha premuto sull’acceleratore, e in particolar modo Allegri.

La rivelazione di Rabiot su Allegri: “Mi ha chiamato per tutta l’estate”

Max è un allenatore molto legato ai suoi ex calciatori: di pupilli ne ha tanti e, se può, cerca sempre di averli con sé. Rabiot, come detto prima, è uno dei più rappresentativi per quelle che sono le qualità tecniche. I due poi hanno un ottimo rapporto anche fuori dal campo. Intervistato da Sportmediaset, l’ex centrocampista della Juventus ha parlato di cosa è successo durante tutta l’estate con Allegri.

L’allenatore del Milan lo voleva portare in rossonero anche prima di quanto accaduto con Rowe al Marsiglia: “Abbiamo lo stesso rapporto, anche dopo la Juve ci siamo sentiti. Lui è uno che è molto legato alla gente, ai suoi giocatori, e quindi ci siamo sentiti anche fuori. Poi è vero che mi ha chiamato tutta l’estate. Ci siamo parlati più di una volta, poi quando è successo quello che è successo a Marsiglia mi ha richiamato subito per dirmi di venire qua. Ma già prima voleva farmi venire qua a Milan“. Insomma, Rabiot è sempre stato nella testa di Allegri come nuovo acquisto, ma la sconfitta contro la Cremonese è stata decisiva per convincere anche la società. Bravo l’allenatore a convincere Tare e Furlani che per battere una neopromossa in casa era necessario fare altri acquisti.