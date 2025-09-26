Una leggenda del Milan all’Inter, la rivelazione clamorosa: “Voleva farlo…”

Un noto tifoso nerazzurro ha raccontato un retroscena che era già trapelato in passato e che oggi viene confermato.

Tra Milan e Inter c’è una grande rivalità, essendo squadre della stessa città e avendo accumulato tante sfide storiche negli anni. La supremazia a Milano è sempre qualcosa di importante, anche se alla fine la cosa che conta di più è vincere trofei.

Il club rossonero ne ha 50, quello nerazzurro 49. Nella scorsa stagione l’unico lo ha conquistato il Diavolo, che nella finalissima della Supercoppa Italiana ha beffato proprio i cugini, che si erano portati in vantaggio di due gol e poi sono stati sconfitti 3-2 dalla squadra allora allenata da Sergio Conceicao. Vedremo se nella nuova stagione arriveranno nuovi trofei nella città di Milano.

Silvio Berlusconi ha provato a comprare l’Inter: la conferma

Uno che di coppe ne ha portate tante a Milano, precisamente al Milan, è Silvio Berlusconi. Un totale di 29 in 31 anni di proprietà Fininvest: numeri impressionanti. Un ciclo vincente che rimane nella storia rossonera.

E pensare che Berlusconi avrebbe potuto fare quel ciclo all’Inter e non al Milan. Già in passato era emersa la sua volontà di comprare il club nerazzurro prima di diventare proprietario del Diavolo nel febbraio 1986. Oggi Luigi Maria Prisco, figlio di Giuseppe Prisco, lo ha confermato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport spiegando che fu il padre a intercedere con Ivanoe Fraizzoli nel 1972: “Berlusconi voleva comprare l’Inter. Peppino era rimasto colpito da Berlusconi. Non so se volesse l’Inter perché interista e non milanista o perché la considerasse più acquistabile rispetto al Milan. Peppino gli procurò un colloquio con Fraizzoli, ma il presidente disse di no: ‘Lei ha 35 anni, è troppo giovane, ritorni tra dieci anni“.

Nonostante quel rifiuto dell’allora patron nerazzurri, Berlusconi non smise di pensare all’acquisto dell’Inter e si rifece avanti dieci anni dopo: “All’inizio degli anni Ottanta – racconta Prisco – e Fraizzoli disse un’altra volta di no. Era scoppiato lo scandalo della P2, tra gli iscritti era saltato fuori anche il nome del Cavaliere e Fraizzoli, che era un po’ moralista, sentenziò: ‘Non vendo l’Inter a un piduista’“.

Due no da Fraizzoli, poi nel 1986 l’acquisto di un Milan che navigava in cattive acque dal punto di vista finanziario. Berlusconi ha sempre raccontato di essere stato un tifoso rossonero fin da bambino, quando andava allo stadio con suo padre Luigi. Anche Adriano Galliani ha smentito chi ha affermato che l’ex patron rossonero fosse stato interista. Ad ogni modo, Berlusconi ha fatto la storia al Milan, su questo non ci sono dubbi.