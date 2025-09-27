Allegri fa i complimenti alla società per l’acquisto di Rabiot: “Ecco perché è importante”

Allegri in conferenza stampa oggi ha parlato di Rabiot e ha elogiato la società per il suo acquisto: ha spiegato il perché della sua importanza

C’è trepidante attesa per il primo big match di questa stagione del Milan. A San Siro, che sarà riempito da un gran numero di spettatori non italiano (circa 15mila stranieri), arrivano i campioni d’Italia del Napoli. Arriva soprattutto Antonio Conte, senza alcun dubbio uno dei migliori allenatori al mondo. Quello che ha fatto lo scorso anno con gli azzurri è irripetibile: è riuscito a far vincere il campionato ad una squadra da sesto posto in classifica. Un’impresa che è possibile soltanto a lui, molto simile al primo Scudetto vinto con la Juventus proprio contro l’armata rossonera guidata da Allegri: il primo scontro ma non c’è quasi mai stata partita fra un allenatore vincente ovunque e uno che non è riuscito a ripetersi nonostante le comfort zone.

Ora però la situazione è diversa: il Milan è molto forte e ha soltanto il campionato, mentre il Napoli, protagonista di un buon mercato, ha ricostruito la squadra ed è in fase di rodaggio. Inoltre, Conte non avrà Buongiorno mentre Allegri ritrova anche Leao. Rossoneri nettamente favoriti per la vittoria e grande pretendente al titolo finale senza nemmeno la Champions. A rinforzare ulteriormente la squadra è stato l’acquisto di Rabiot nelle ultime ore di mercato. Un acquisto che ha alzato il livello di tutti, e Allegri spiega perché.

Milan, Rabiot ha alzato il livello di tutti: le parole di Allegri

Il Milan ha una rosa fortissima e, senza la Champions, deve lottare per lo Scudetto. Lo sa benissimo anche Allegri, anche se non lo dice pubblicamente: una mossa comunicativa per evitare di inciampare come accaduto spesso nel suo ultimo ciclo alla Juventus. Una rosa da Scudetto anche grazie ad un centrocampo di primissimo livello, il migliore in Serie A e fra i migliori in Europa.

L’arrivo di Rabiot non ha alzato solo il livello di qualità, quantità ed esperienza della squadra ma ha anche contribuito a ad alzare la competitività interna. Lo ha spiegato Allegri in conferenza stampa alla vigilia della gara: “La cosa importante che ha fatto la società è che l’arrivo di Rabiot, giocatore internazionale, ha alzato la competitività all’interno del gruppo. Sono sei giocatori molto bravi. A parte Modric, che purtroppo nel calcio è una roba non se ne vede più e meno male che ce l’abbiamo noi. Gli altri sono tutti molto affidabili ed è una cosa fondamentale“.