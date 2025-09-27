Il Milan dovrà vincere la concorrenza dell’Inter per il nuovo portiere: è derby di mercato

Milan e Inter sono alla ricerca di un nuovo portiere dal quale ripartire. Ad entrambe piace un italiano, si prepara quindi il derby di mercato

Chi sarà il portiere del Milan nella prossima stagione? Difficilmente Mike Maignan, alle prese con un rinnovo di contratto che, a meno di clamorosi colpi di scena, lo porterà a salutare i rossoneri dopo tanti anni a parametro zero. Soltanto pochi mesi fa, nella prima parte del 2025, era tutto fatto per il rinnovo: nuovo accordo fino al 2029 con stipendio da 5,5 milioni. Ad un certo punto però Giorgio Furlani ha deciso di tirarsi indietro, complice anche la mancata qualificazione in Champions League dei rossoneri. Maignan non l’ha presa bene, molto deluso dall’atteggiamento della società.

E per questo, ad inizio giugno, ha presentato una possibilità importante: la cessione al Chelsea così da evitare la perdita a costo zero. C’è stata una trattativa ma non è andata in porto, così Maignan è rimasto e ha permesso grande impegno fino alla fine del contratto, con tanto di fascia di capitano confermata. L’addio sembra inevitabile e la società si è già attivata alla ricerca di un sostituto: sul taccuino di Tare ci sono già diversi nomi, e in particolare un italiano.

Calciomercato Milan, sul taccuino di Tare e Ausilio c’è un portiere italiano

Qualcuno in queste settimane ha ipotizzato una promozione per Lorenzo Torriani, talentuoso portiere del settore giovanile che sta difendendo i pali del Milan Futuro in questa stagione in Serie D. C’era chi lo avrebbe voluto in campo a Udine per sostituire l’infortunato Maignan, ma la scelta è ricaduta sulla certezza Terracciano. Torriani resta un’idea per la prossima stagione, ma è più probabile che il Milan cercherà un portiere più pronto.

Fra i nomi valutati da Tare in questi mesi c’è Elia Caprile, oggi al Cagliari ma proveniente dal Napoli. Dopo il prestito dello scorso anno, i sardi lo hanno acquistato a titolo definitivo per circa 10 milioni. Anche in questo inizio di stagione, con l’interessante Fabio Pisacane come allenatore, sta dimostrando ottime doti e il suo valore è già migliorato e non di poco. Il Milan lo seguirà con attenzione da qui a giugno prossimo, ma non sarà l’unico club. Come rivelato anche dal giornalista Niccolò Ceccarini, anche l’Inter è sulle sue tracce. Potrebbe quindi scatenarsi un vero e proprio derby di mercato perché anche i nerazzurri sono alla ricerca di un portiere per il post Sommer, ormai diretto verso un’età molto avanzata.