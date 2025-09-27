Leao giocherà in Milan-Napoli? La risposta di Allegri in conferenza stampa

Leao è tornato in gruppo e sarà convocato per la partita contro il Napoli di domani, ma giocherà? Cosa ha detto Allegri in conferenza

Manca sempre meno alla grande sfida di campionato fra Milan e Napoli. I rossoneri sono reduci da quattro vittorie consecutive ma, fino ad oggi, non hanno ancora incontrato una big. Gli azzurri arrivano a San Siro con un’assenza importante: Alessandro Buongiorno non ci sarà a causa di un infortunio muscolare accusato contro il Pisa lunedì scorso. Non è al top nemmeno Rrhamani, appena rientrato anche lui da uno stop. Sarà Juan Jesus a giocare di fianco a Beukema, per una difesa in piena emergenza. Massimiliano Allegri invece recupera Rafael Leao, tornato in gruppo giovedì e pronto per essere convocato per la gara di domani contro il Napoli. Di questo, e non solo, ha parlato l’allenatore rossonero poco fa in conferenza stampa alla vigilia di questo delicato match. Allegri ha sottolineato l’importanza della gara contro i campioni d’Italia e di quanto sia importante portare a casa il risultato, ma il focus è tutto su Leao che è pronto per rimettere piede in campo dopo oltre un mese di stop.

Milan-Napoli, le parole di Allegri sul recupero di Leao

Leao tornerà quindi fra i convocati per la gara contro il Napoli ma è ovviamente impossibile vederlo in campo dal primo minuto. Probabilmente avrà una ventina di minuti nelle gambe, anche perché Allegri non ha intenzione di rischiarlo: la stagione è lunga e il suo infortunio è molto particolare, fortemente soggetto a ricadute. Ecco perché ci sarà grande cautela, e questo è possibile anche grazie alla altissima qualità del reparto offensivo rossonero.

In merito all’autonomia di Leao, Allegri ha risposto così in conferenza stampa: “Quanta autonomia ha non lo so, è 45 giorni che è fermo, nel senso che ha fatto lavori differenziati. Non dobbiamo pensare al risultato di domani, dobbiamo pensare a giocare una partita bella e importante, sarà un test di crescita contro la squadra campione d’Italia“. Molto probabilmente domani partiranno dal primo minuto Santiago Gimenez (primo indiziato a lasciare il posto da titolare in favore di Leao) e Christian Pulisic. Dalla panchina è pronto a subentrare Rafa ma senza dimenticare Christopher Nkunku, protagonista martedì col Lecce in Coppa Italia e in ottime condizioni fisiche. Ha sicuramente più minuti di Leao, ed è per questo che probabilmente entrerà prima lui in caso di necessità. Vedremo cosa accadrà domani, ma intanto Rafa scalda i motori.